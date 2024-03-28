وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الخميس في قاعة الأكاديمية بمحمية غابات عجلون، على المخطط الشمولي للمحافظة والواقع البيئي والسياحي فيها.



وقال الردايدة إن هذا اللقاء جاء للتأكيد على الاهتمام بمحافظة عجلون ومناطقها الحرجية والطبيعية، مؤكدا التنسيق الحثيث بين الوزارة والجهات المعنية التي لها علاقة بالمخطط الشمولي الذي تم تطويره، لتوفير فرص جديدة في عجلون.



وأشاد بالجهود التي تبذلها مديرية البيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها الإدارة الملكية لحماية البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، للتجهيز لموسم السياحة المقبل وإيجاد البيئة المناسبة للسياح والمتنزهين.



وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، أهمية التنمية السياحية والاقتصادية في محافظة عجلون للنهوض بواقع المحافظة وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أهمية تنفيذ المخطط الشمولي الذي سيكون بمثابة أداة قوية لجذب المستثمرين والاستثمارات الكبرى.



وبين مدير مديرية البيئة في المحافظة المهندس نزار حداد، أن مشكلة الصرف الصحي في عجلون واحدة من أكبر المشاكل التي تعاني منها المحافظة، إضافة إلى موضوع النفايات، مؤكدا أن المديرية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على حل مشكلة النفايات.