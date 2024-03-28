تصريح جديد حول مجزرة كبرى ارتكبها الاحتلال بحق نازحين بمجمع الشفاء في غزة
التاريخ
3/28/2024 3:12:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بأن جنود الاحتلال أعدموا أكثر من 200 فلسطيني من النازحين الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة واعتقل نحو ألف آخرين.
وأكد أن جنود الاحتلال يهددون الطواقم الطبية والنازحين داخل المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.
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