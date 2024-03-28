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تصريح جديد حول مجزرة كبرى ارتكبها الاحتلال بحق نازحين بمجمع الشفاء في غزة

3/28/2024 3:12:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بأن جنود الاحتلال أعدموا أكثر من 200 فلسطيني من النازحين الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة واعتقل نحو ألف آخرين.


وأكد أن جنود الاحتلال يهددون الطواقم الطبية والنازحين داخل المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.

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