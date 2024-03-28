دائرة الشؤون الفلسطينية تتبرع لغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبرعت دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات، بمبلغ 10 آلاف دينار إلى غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



وأكد رئيس الدائرة المهندس رفيق خرفان، في بيان اليوم الخميس، أن هذا التبرع يعبر عن الموقف الأردني لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة، وسيرا على خطى جلالة الملك في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة ومشاركته في عمليات الإنزال الجوية.