إربد: مدرسة الملك عبدالله الثاني تفوز بميداليتين في مهرجان دولي للتكنولوجيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فازت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، في محافظة إربد، بالميدالية الذهبية والبرونزيّة في المهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا، بدورته الخامسة عشرة، التي أقيمت في تونس، بمشاركة (36) دولة.
وحصل الطالب علي جرادات، على الميدالية الذهبية. كما حصل الطالب علي الصمادي على الميدالية البرونزية في المشاريع العلمية للذكاء الاصطناعي.
وبهذا الفوز، تأهل الطالبان للمشاركة في معرض ISEF العالمي في الولايات المتحدة في العام المقبل.
وأكد مدير مديرية التربية حمزة نجادات، حرص المديرية على تنمية ودعم مثل هذه المواهب من خلال توفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز وتعزيز الدافعية للمنافسة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يبعث على الفخر والاعتزاز، ويضاف إلى الرصيد الحافل بالإنجازات للطلبة والمعلمين.
وقالت مديرة المدرسة تماضر مهيدات، إن هذا الفوز إنجاز يسجل مع باقي الإنجازات التي حصل عليها طلاب المدرسة، مشيدة بالكادر التعليمي المتميز الذي يعكس التفاني والمثابرة في مجال التكنولوجيا.
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