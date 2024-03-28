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لافروف: أرمينيا تسعى عمدا إلى تدمير العلاقات مع روسيا

3/28/2024 3:12:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أرمينيا تسعى تحت ذرائع واهية، إلى تدمير العلاقات مع روسيا.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، أن "القيادة الأرمينية، وتحت ذرائع واهية، تشوه تاريخ السنوات الثلاث الماضية، الثلاث سنوات ونصف، وتسعى عمدا إلى تدمير العلاقات مع روسيا الاتحادية".


وفي وقت سابق حذر لافروف من تداعيات اعتبار أرمينيا أن مسار التقارب مع روسيا الذي تم انتهاجه بين الجانبين على مدى أعوام كان خاطئا، قد يؤدي إلى مراجعة كبيرة للعلاقات الثنائية.


ولفت إلى أن أرمينيا وقعت في فخ وعود المساعدات الغربية التي تسعى إلى قطع علاقات يرفان بموسكو وهياكل التكامل في المنطقة، أكثر من كونها مساعدات فعلية لأرمينيا.

RT

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