بحث مجالات التعاون الزراعي بين الأردن ودولة جنوب أفريقيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقائه اليوم الخميس السفيرة فوق العادة لدولة جنوب أفريقيا لدى المملكة سيلينا موكوينا والوفد المرافق مجالات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



وأكد الحنيفات خلال اللقاء أهمية استيراد الخراف الحية واللحوم والانسال المحسنة من المواشي من دولة جنوب أفريقيا التي تعطي عائدا جيدا من الحليب إضافة إلى منتجات زراعية أخرى وتبادل الخبرات وبالأخص في مجال الخدمات البيطرية.



كما أكد أهمية تقديم جميع التسهيلات لرفع التبادل التجاري وإعطاء فرصة للقطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورحب بالمشاركة الدائمة في المهرجانات الزراعية التي تعقد بالأردن، مشيراً إلى المضي في انجاز مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التبادل التجاري.



وثمن الوزير الحنفيات لدولة جنوب أفريقيا الموقف الإنساني والأخلاقي وأن موقف دولة جنوب أفريقيا مقدر ومحترم وله بعد انساني، وهي الدولة التي وضحت أن منظومة القيم الإنسانية اختلفت عن الواقع وأن هذا الموقف يأتي متناغماً مع الموقف الأردني إزاء القضية الفلسطينية.



وأكدت السفيرة على توافق المواقف للبلدين في قضية الحرب على غزة بضرورة إيقاف الإبادة على غزة وشعبها.



وأشارت الى وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين لتسهيل عملية تبادل السلع الزراعية والخبرات بين البلدين، داعية الى الاهتمام بجودة المنتج الأردني وبالأخص زيت الزيتون الأردني والتمر المدجول.



وأضافت، أن التوجه حالياً، هو استبدال المنتجات الإسرائيلية بالمنتجات الأردنية في الأسواق لدولة جنوب أفريقيا، مشيرة الى أهمية توسيع التبادل المعرفي والتجاري مع المملكة، حيث أن دولة جنوب أفريقيا تقوم كل عام بعقد عدد من المهرجانات الزراعية، ووجهت الدعوة للقطاع الزراعي والمهتمين للمشاركة في هذه المهرجانات لتفعيل اختيار السلع للتبادل التجاري.



وأكدت أن المستقبل سيشهد تعاوناً مميزا مع الأردن في المجال الزراعي بسبب التوجهات المتوافقة بين البلدين الصديقين .



وقدمت السفيرة وشاحاً يحمل علم جنوب أفريقيا للوزير تقديراً للتعاون بين البلدين الصديقين.