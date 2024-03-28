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الملك يعزي عشيرتي الحياري والنسور

3/28/2024 3:12:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الحياري بوفاة الحاج أحمد سلامة بزبز الحياري، وإلى عشيرة النسور بوفاة الحاجة منور عبدالرزاق الأسمر النسور.
ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الخميس بيت عزاء المرحومين في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهما بواسع رحمته.

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