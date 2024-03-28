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الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار قادمة للمملكة

3/28/2024 3:12:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه مع ساعات الظهيرة يوم غد الجمعة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة في المناطق الجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، يتوقع ان تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة.

اما يوم السبت تبقى المملكة ضمن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي،الاجواء دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع ساعات الظهيرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر لفترة محدودة في أجزاء من شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً .

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