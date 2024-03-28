صعود الإسترليني مقابل الدولار واليورو

صعود الإسترليني مقابل الدولار واليورو
التاريخ
3/28/2024 3:11:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، أمام العملتين الأميركية والأوروبية الموحدة (يورو)، وفق تقارير من مراكز المال البريطانية.
وصعد الإسترليني اليوم بنسبة 0.22 بالمئة مقابل الدولار ليصل الى 1.2644 دولار، وبنسبة 0.20 بالمئة أمام اليورو عند 1.1691 يورو.
بترا
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