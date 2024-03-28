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صعود الإسترليني مقابل الدولار واليورو

3/28/2024 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، أمام العملتين الأميركية والأوروبية الموحدة (يورو)، وفق تقارير من مراكز المال البريطانية.


وصعد الإسترليني اليوم بنسبة 0.22 بالمئة مقابل الدولار ليصل الى 1.2644 دولار، وبنسبة 0.20 بالمئة أمام اليورو عند 1.1691 يورو.

بترا

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