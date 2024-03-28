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مدير جديد لـالمتحف البريطاني بعد موجة سرقات

3/28/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المتحف البريطاني «بريتش ميوزيم» أنه عين نيكولاس كولينان مديرا جديدا له، خلفا لهارتفيغ فيشر الذي استقال بعد موجة سرقات طالت الموقع.
وسينتقل كولينان (46 عاما) إلى المتحف في الأشهر المقبلة آتيا من «ناشونال بورتريه غاليري» («معرض الصور الوطني»)، حيث كان مديرا منذ أبريل 2015.
وقال مؤرخ الفن، الذي كان في السابق أمينا لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف تيت مودرن في لندن، إنه «يتشرف» بقيادة «أحد أعظم المتاحف في العالم».
واستقال فيشر من منصبه في أغسطس من العام الماضي، بعيد الإعلان عن العثور على آلاف القطع الأثرية من مجموعة المتحف «مفقودة أو مسروقة أو تالفة».
ويتولى حاليا إدارة المتحف، الذي من المقرر أن يخضع لعملية إعادة تطوير كبيرة، مارك جونز لمرحلة موقتة.
وقال رئيس المتحف جورج أوزبورن إن اختيار كولينان مرده إلى «صفاته القيادية المثبتة»، ولكونه أشرف على التجديد الأخير لمتحف «ناشونال بورتريه غاليري» الذي حصد بفضله ثناء كبيرا.
تأسس «بريتش ميوزيم» في عام 1753، وهو من أشهر المتاحف في العالم، ويضم حوالى ثمانية ملايين قطعة.
ولكن على غرار ما حصل في متاحف غربية كثيرة، تعرض المتحف البريطاني لضغوط في السنوات الأخيرة على خلفية دعوات لإعادة قطع حصل عليها خلال عصر الإمبراطورية البريطانية، من أشهرها رخاميات البارثينون اليونانية.
وقد دفع الكشف في العام الماضي عن القطع المفقودة والمسروقة والتالفة إلى إجراء تحقيق من الشرطة وفصل أحد الموظفين.

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