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كاليفورنيا على خطى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي

3/28/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحاول كاليفورنيا، حيث تقع سيليكون فاليه التي تتمركز فيها شركات تكنولوجية كثيرة، فرض قيود على الذكاء الاصطناعي، مستلهمة من القواعد التنظيمية الأوروبية.
وكان البرلمان الأوروبي أقر في منتصف مارس قانونا ينظم نماذج الذكاء الاصطناعي ويحدد قيودا فيما يخص الشفافية وحقوق الملكية الفكرية وحماية الخصوصية.
ويقول ديفيد هاريس، وهو مستشار في مشروع «كاليفورنيا إنيشيتيف فور تكنولودجي آند ديموكراسي»: «نحاول التعلم من الأوروبيين والعمل معهم لفهم كيفية تحديد قواعد للذكاء الاصطناعي».
وتسعى هذه المنظمة إلى حماية الانتخابات من إساءة استخدام التقنيات الناشئة.
ورفع أكثر من 30 مشروع قانون إلى برلمان كاليفورنيا، بحسب ديفيد هاريس الذي يقول إن مسؤولين أميركيين وأوروبيين استشاروه في شأن هذا الموضوع.
وتتناول النصوص المرفوعة إلى برلمان كاليفورنيا جوانب عدة من الذكاء الاصطناعي.
ويقترح أحد القوانين إجبار شركات التكنولوجيا على الكشف عن البيانات التي استخدمتها لابتكار نماذج الذكاء الاصطناعي. ويشير اقتراح آخر إلى حظر إعلانات الحملات الانتخابية التي تستخدم بطريقة أو بأخرى الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتيح إنشاء محتوى (نص، صورة، صوت) استنادا إلى طلب بسيط بلغة شائعة.

MENAFN28032024000130011022ID1108034420

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