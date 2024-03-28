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الثقب الأسود الهائل في درب التبانة مزنر بمجالات مغناطيسية قوية

3/28/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اكتشف علماء الفلك مجالات مغناطيسية قوية تحيط بشكل دائري بالثقب الأسود الهائل «ساجيتاريوس ايه» الواقع في قلب مجرة درب التبانة التي ينتمي إليها كوكب الأرض، على ما أفاد المرصد الجنوبي الأوروبي.
وأظهرت صورة الضوء المستقطب حلقة ضوء برتقالية تتخللها خطوط منتظمة تزنر «ساجيتاريوس ايه». وكشفت الصورة التي أنتجت بالتعاون مع «إيفنت هورايزون تلسكوب» الذي يشارك فيه المرصد الجنوبي الأوروبي، عن أن بنية «ساجيتاريوس ايه» مشابهة جدا لتلك التي يتسم بها «ام87»، أول ثقب أسود تم تصويره، ويقع في وسط المجرة ام87.
ونقل بيان المرصد الأوروبي عن المديرة المشاركة للمشروع سارة إيساون من المركز الأميركي للفيزياء الفلكية بجامعة هارفرد قولها إن «مجالات مغناطيسية قوية وملتوية ومنظمة رصدت بالقرب من الثقب الأسود في وسط درب التبانة».
ويؤدي الضوء المستقطب دور فلتر نوعا ما، إذ تتيح المراقبة باستخدامه عزل جزء من الإشعاع الضوئي لجسم ما وتاليا معرفة بعض خصائصه.
وتقع الثقوب السوداء الهائلة في وسط المجرات، وتراوح كتلتها بين مليون ومليارات أضعاف كتلة الشمس. ولايزال الغموض يكتنف تكوينها. وتحول جاذبيتها القوية من دون تسرب أي شيء منها، سواء أكان مادة أو ضوءا، لذلك لا يمكن رصدها مباشرة.
إلا أن «إيفنت هورايزون تلسكوب» تمكن عام 2019 بالنسبة إلى «ام87» وعام 2022 بالنسبة إلى «ساجيتاريوس ايه»، من تصوير هالة الضوء الناتجة عن تدفقات المادة والغاز التي يتغذى عليها الثقب الأسود ويلفظها.
وقالت العالمة في مشروع «إيفنت هورايزون تلسكوب الأستاذة في جامعة «فيديريكو 2» بمدينة نابولي الإيطالية ماريافيليسيا دي لورنتيس إن ثمة أمرا بالغ الأهمية أيضا هو أن «كون الثقبين الأسودين يوجهان نحو مجالات مغناطيسية قوية يبين أنها خاصية أساسية لهذا النوع من الأنظمة».

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