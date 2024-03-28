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جراح الفوزان نطالب بمشروع إصلاحي سياسي يمنع التعدي على حقوق الشعب ويحارب الفساد

3/28/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالب النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان، خلال ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أمس الأول، «بمشروع إصلاح سياسي حقيقي يمنع التعدي على حقوق الشعب ومتابعة جميع ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين كافة حتى لا تضيع الدولة»، داعيا إلى ضرورة تفعيل قانون غرفة التجارة الذي تم إقراره في مجلس 2023.
وقال الفوزان «إن الفساد مستمر في عهد جميع رؤساء الحكومات السابقة ولم يتوقف»، مخاطبا رئيس الوزراء القادم بقوله «إذا لم يكن لديك مشروع دولة ورؤية واضحة لن نمنحك الثقة ولن نتعاون معك وسنواجهك، فالكويت أكبر من الجميع». وأكد «لن اقبل من أي طرف أن ينتقص من حقوق الشعب والأمة، ولن نقبل أن يتعرض أي شخص للدستور، وكثرة الحل والابطال الغرض منها تكفير الناس بمجلس الأمة لكن أقسم بالله أنهم لا يعرفون الشعب الكويتي والرد سيكون في يوم 4/4، والشعب الكويتي شريك بالحكم والمال العام.

MENAFN28032024000130011022ID1108034418

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