جراح الفوزان نطالب بمشروع إصلاحي سياسي يمنع التعدي على حقوق الشعب ويحارب الفساد

(MENAFN
- Al-Anbaa) طالب النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان، خلال ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أمس الأول، «بمشروع إصلاح سياسي حقيقي يمنع التعدي على حقوق الشعب ومتابعة جميع ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين كافة حتى لا تضيع الدولة»، داعيا إلى ضرورة تفعيل قانون غرفة التجارة الذي تم إقراره في مجلس 2023.
وقال الفوزان «إن الفساد مستمر في عهد جميع رؤساء الحكومات السابقة ولم يتوقف»، مخاطبا رئيس الوزراء القادم بقوله «إذا لم يكن لديك مشروع دولة ورؤية واضحة لن نمنحك الثقة ولن نتعاون معك وسنواجهك، فالكويت أكبر من الجميع». وأكد «لن اقبل من أي طرف أن ينتقص من حقوق الشعب والأمة، ولن نقبل أن يتعرض أي شخص للدستور، وكثرة الحل والابطال الغرض منها تكفير الناس بمجلس الأمة لكن أقسم بالله أنهم لا يعرفون الشعب الكويتي والرد سيكون في يوم 4/4، والشعب الكويتي شريك بالحكم والمال العام.
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