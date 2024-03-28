أنور الفكر لست جديدا على العمل السياسي فمنذ نعومة أظفاري لم أنحن وأريد فقط حصانة لكي أكمل مشواري

أنور الفكر لست جديدا على العمل السياسي فمنذ نعومة أظفاري لم أنحن وأريد فقط حصانة لكي أكمل مشواري
التاريخ
3/28/2024 3:06:25 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر ندوة انتخابية مساء أمس الأول في الجهراء مقابل خزانات الواحة، تقدم خلالها بالشكر الجزيل لأهالي الدائرة الذين تجشموا عناء الحضور.
وقال الفكر، في كلمة له خلال الندوة، «لست جديدا على العمل السياسي فمنذ نعومة أظفاري منذ 14 سنة لم أنحن، فهل أنحني الحين؟! أريد فقط حصانة لكي أكمل مشواري»، مؤكدا أن «الهوية الوطنية خط أحمر».
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