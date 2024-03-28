Thursday, 28 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أنور الفكر لست جديدا على العمل السياسي فمنذ نعومة أظفاري لم أنحن وأريد فقط حصانة لكي أكمل مشواري

3/28/2024 3:06:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر ندوة انتخابية مساء أمس الأول في الجهراء مقابل خزانات الواحة، تقدم خلالها بالشكر الجزيل لأهالي الدائرة الذين تجشموا عناء الحضور.
وقال الفكر، في كلمة له خلال الندوة، «لست جديدا على العمل السياسي فمنذ نعومة أظفاري منذ 14 سنة لم أنحن، فهل أنحني الحين؟! أريد فقط حصانة لكي أكمل مشواري»، مؤكدا أن «الهوية الوطنية خط أحمر».

MENAFN28032024000130011022ID1108034417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث