علي الدقباسي على الشعب اختيار عناصر وطنية تتمتع بالاتزان السياسي لعبور المرحلة نحو الاستقرار

(MENAFN
- Al-Anbaa) بدر السهيل
تمنى النائب السابق مرشح الدائرة الثانية علي الدقباسي ان يحضر الشعب الكويتي بكثافة في يوم 4/4 لانتخابات مجلس الامة 2024 حتى ينعكس حضور الناخبات والناخبين على صناديق الاقتراع لتحديد المرحلة المقبلة، من خلال اختيار عناصر وطنية تتمتع بالاتزان السياسي، سواء في الطرح او الاداء حتى نعبر المرحلة الحالية نحو مرحلة أكثر استقرارا وازدهارا وانجازا.
وقال الدقباسي، خلال ندوته الانتخابية التي اقامها مساء أمس الاول بمنطقة الدوحة تحت عنوان «مستقبلنا بأيدينا»، إن الشعب الكويتي قادر بإذن الله ان يعبر المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، وهذا امر غير جديد ولا غريب على الكويتيين رجالا ونساء، لذلك ادعو الناخبات والناخبين إلى ضرورة المشاركة الفاعلة واختيار رجال يتصفون بالاتزان السياسي يمثلون به الشعب الكويتي خير تمثيل.
وتابع: أجدد العهد أمام ابناء الدائرة الثانية خاصة والشعب الكويتي عامة، ان اكون كما عهدتموني محافظا على حقوق الشعب ومكتسباته وتطلعاته.
وأضاف الدقباسي: مسألة الوحدة الوطنية مقدمة على كل ما عداها لأن وحدتنا الوطنية هي سور الكويت، وأرفض ثقافة التشكيك ببعضنا البعض ولا يمكن ان نلغي بعضنا البعض، فهناك رأي ورأي آخر فلماذا كل هذا التشكيك والعبث؟
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