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علي الدقباسي على الشعب اختيار عناصر وطنية تتمتع بالاتزان السياسي لعبور المرحلة نحو الاستقرار

3/28/2024 3:06:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدر السهيل
تمنى النائب السابق مرشح الدائرة الثانية علي الدقباسي ان يحضر الشعب الكويتي بكثافة في يوم 4/4 لانتخابات مجلس الامة 2024 حتى ينعكس حضور الناخبات والناخبين على صناديق الاقتراع لتحديد المرحلة المقبلة، من خلال اختيار عناصر وطنية تتمتع بالاتزان السياسي، سواء في الطرح او الاداء حتى نعبر المرحلة الحالية نحو مرحلة أكثر استقرارا وازدهارا وانجازا.
وقال الدقباسي، خلال ندوته الانتخابية التي اقامها مساء أمس الاول بمنطقة الدوحة تحت عنوان «مستقبلنا بأيدينا»، إن الشعب الكويتي قادر بإذن الله ان يعبر المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، وهذا امر غير جديد ولا غريب على الكويتيين رجالا ونساء، لذلك ادعو الناخبات والناخبين إلى ضرورة المشاركة الفاعلة واختيار رجال يتصفون بالاتزان السياسي يمثلون به الشعب الكويتي خير تمثيل.
وتابع: أجدد العهد أمام ابناء الدائرة الثانية خاصة والشعب الكويتي عامة، ان اكون كما عهدتموني محافظا على حقوق الشعب ومكتسباته وتطلعاته.
وأضاف الدقباسي: مسألة الوحدة الوطنية مقدمة على كل ما عداها لأن وحدتنا الوطنية هي سور الكويت، وأرفض ثقافة التشكيك ببعضنا البعض ولا يمكن ان نلغي بعضنا البعض، فهناك رأي ورأي آخر فلماذا كل هذا التشكيك والعبث؟

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