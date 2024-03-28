خليفة الخليفة أولوياتي تحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفساد ومكافحة غلاء الأسعار وتقليص فترات انتظار السكن

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة خليفة الخليفة ندوة انتخابية شهدت حضورا كبيرا من أبناء الدائرة، تقدم خلالها بالتهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل، متمنيا ان يعيده الله دوما على الكويت الحبيبة بالخير والأمن والأمان.
وقال الخليفة ـ خلال الندوة ـ إن عهدنا قائم ووعدنا دائم بالعمل لحماية الحقوق والدفاع عن المكتسبات، داعيا الله عز وجل التوفيق والسداد في العمل نحو مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا.
وأكد «في حاول وصولي للمجلس سأسعى جاهدا لتحقيق تطلعات المواطنين من خلال إقرار قوانين تصب في صالحهم، ومنها تحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفساد ومكافحة غلاء الأسعار وتقليص فترات الانتظار للسكن الحكومي وإيجاد فرص عمل لأبناء الشعب».
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