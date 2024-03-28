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خليفة الخليفة أولوياتي تحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفساد ومكافحة غلاء الأسعار وتقليص فترات انتظار السكن

3/28/2024 3:06:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة خليفة الخليفة ندوة انتخابية شهدت حضورا كبيرا من أبناء الدائرة، تقدم خلالها بالتهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل، متمنيا ان يعيده الله دوما على الكويت الحبيبة بالخير والأمن والأمان.
وقال الخليفة ـ خلال الندوة ـ إن عهدنا قائم ووعدنا دائم بالعمل لحماية الحقوق والدفاع عن المكتسبات، داعيا الله عز وجل التوفيق والسداد في العمل نحو مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا.
وأكد «في حاول وصولي للمجلس سأسعى جاهدا لتحقيق تطلعات المواطنين من خلال إقرار قوانين تصب في صالحهم، ومنها تحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفساد ومكافحة غلاء الأسعار وتقليص فترات الانتظار للسكن الحكومي وإيجاد فرص عمل لأبناء الشعب».

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