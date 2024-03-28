Thursday, 28 March 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مساعد القريفة السنوات الماضية شهدت إهدار الأموال والوقت وعلى الناخبين اختيار المخلصين

3/28/2024 3:06:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مرشح الدائرة الرابعة مساعد القريفة ان الكويت مقبلة على مرحلة جديدة ومهمة، ولذلك يجب ان تكون مشاركتنا في الانتخابات المقبلة التي ستشهدها البلاد في 4 أبريل المقبل إيجابية وفاعلة في إيصال من يراعون مصلحة الوطن ويقدمونها على مصالحهم الخاصة إلى قبة عبدالله السالم.
جاء ذلك خلال ندوة نسائية اقامها القريفة بعنوان «الوطن يتطلع إلى النهوض» بفندق كراون بلازا، مضيفا: ان السنوات الماضية شهدت إهدار الملايين وكذلك الكثير من الوقت، ولابد من إيقاف هذا الهدر عن طريق المخلصين الذين يسعون لإعلاء راية وطنهم، مؤكدا ان الكويت تملك الإمكانيات والقدرات والعنصر البشري ولا ينقصنا الا رجال يتحملون مسؤولياتهم لقيادة البلد إلى النهضة والتنمية.

MENAFN28032024000130011022ID1108034414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث