مساعد القريفة السنوات الماضية شهدت إهدار الأموال والوقت وعلى الناخبين اختيار المخلصين

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مرشح الدائرة الرابعة مساعد القريفة ان الكويت مقبلة على مرحلة جديدة ومهمة، ولذلك يجب ان تكون مشاركتنا في الانتخابات المقبلة التي ستشهدها البلاد في 4 أبريل المقبل إيجابية وفاعلة في إيصال من يراعون مصلحة الوطن ويقدمونها على مصالحهم الخاصة إلى قبة عبدالله السالم.
جاء ذلك خلال ندوة نسائية اقامها القريفة بعنوان «الوطن يتطلع إلى النهوض» بفندق كراون بلازا، مضيفا: ان السنوات الماضية شهدت إهدار الملايين وكذلك الكثير من الوقت، ولابد من إيقاف هذا الهدر عن طريق المخلصين الذين يسعون لإعلاء راية وطنهم، مؤكدا ان الكويت تملك الإمكانيات والقدرات والعنصر البشري ولا ينقصنا الا رجال يتحملون مسؤولياتهم لقيادة البلد إلى النهضة والتنمية.
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