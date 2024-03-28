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عيسى الكندري تحسين مستوى معيشة المواطنين لم يعد مجرد قضية انتخابية بل ضرورة وطنية

3/28/2024 3:06:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري ضرورة أن يكون تحسين معيشة المواطنين أولى أولويات مجلس الأمة المقبل، مؤكدا أهمية تعاون السلطتين لإنجاز هذه الأولوية.
وأضاف الكندري، في كلمة خلال افتتاح مقره الانتخابي تحت شعار «رؤية وإنجاز»، إن «قضية تحسين معيشة المواطنين لم تعد مجرد قضية انتخابية، بل هي ضرورة وطنية يجب أن تسعى لها الحكومة قبل المجلس، بما يحفظ كرامة الشعب».
وأضاف أن هذه القضية غير قابلة للمقايضة بعد ارتفاع الأسعار، وهو ما أثقل كاهل الأسر وهذا ما قمنا به في الفترة السابقة، وسوف نستمر بإذن الله داعمين لقضايا المواطن وتحسين وضعه المعيشي، مشيرا إلى أن «من الثمار التي بدأ المواطن يجنيها من قانون المدن الإسكانية ومكافحة احتكار الأراضي، نزول أسعار الأراضي بواقع 20% حتى الآن، ويتوقع الخبراء أن تشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة».
وأكد أن «مثل هذا الإنجاز كان بفضل التعاون الحكومي ـ النيابي، عبر اللجنة التنسيقية التي تشرفت برئاسة الفريق الحكومي فيها». وقال «برا بالقسم، والتزاما بالمضامين التي طرحتها في رؤيتي الانتخابية السابقة، والتي عرضتها على ناخبي وناخبات الدائرة الأولى، فقد سعيت جاهدا بكل عزم وجهد، لتحقيق جوانب مهمة من تلك الرؤية، وترجمة ما جاء بها من أفكار على أرض الواقع».
وختم الكندري «بإذن الله مستمرون كما عهدتمونا، متخذين من شعار حملاتنا الانتخابية (رؤية وإنجاز) نهجا لنا دائما في خدمة البلاد والعباد».

MENAFN28032024000130011022ID1108034413

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