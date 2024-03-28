عيسى الكندري تحسين مستوى معيشة المواطنين لم يعد مجرد قضية انتخابية بل ضرورة وطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري ضرورة أن يكون تحسين معيشة المواطنين أولى أولويات مجلس الأمة المقبل، مؤكدا أهمية تعاون السلطتين لإنجاز هذه الأولوية.
وأضاف الكندري، في كلمة خلال افتتاح مقره الانتخابي تحت شعار «رؤية وإنجاز»، إن «قضية تحسين معيشة المواطنين لم تعد مجرد قضية انتخابية، بل هي ضرورة وطنية يجب أن تسعى لها الحكومة قبل المجلس، بما يحفظ كرامة الشعب».
وأضاف أن هذه القضية غير قابلة للمقايضة بعد ارتفاع الأسعار، وهو ما أثقل كاهل الأسر وهذا ما قمنا به في الفترة السابقة، وسوف نستمر بإذن الله داعمين لقضايا المواطن وتحسين وضعه المعيشي، مشيرا إلى أن «من الثمار التي بدأ المواطن يجنيها من قانون المدن الإسكانية ومكافحة احتكار الأراضي، نزول أسعار الأراضي بواقع 20% حتى الآن، ويتوقع الخبراء أن تشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة».
وأكد أن «مثل هذا الإنجاز كان بفضل التعاون الحكومي ـ النيابي، عبر اللجنة التنسيقية التي تشرفت برئاسة الفريق الحكومي فيها». وقال «برا بالقسم، والتزاما بالمضامين التي طرحتها في رؤيتي الانتخابية السابقة، والتي عرضتها على ناخبي وناخبات الدائرة الأولى، فقد سعيت جاهدا بكل عزم وجهد، لتحقيق جوانب مهمة من تلك الرؤية، وترجمة ما جاء بها من أفكار على أرض الواقع».
وختم الكندري «بإذن الله مستمرون كما عهدتمونا، متخذين من شعار حملاتنا الانتخابية (رؤية وإنجاز) نهجا لنا دائما في خدمة البلاد والعباد».
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