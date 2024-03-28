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سعود العصفور المحك الحقيقي أمام رئيس الحكومة اختيار وزراء قادرين على النهوض بالمجتمع والدولة

3/28/2024 3:06:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة سعود العصفور ندوة انتخابية لأهالي وناخبي الدائرة الخامسة في منطقة الفحيحيل.
وقال العصفور، في كلمة له خلال الندوة، «إن هذه الحكومة الحالية ولدت ميتة وهي مؤقتة وهدف مؤقت وستنتهي بانتهاء انتخابات 4 أبريل المقبل»، مبينا «ننتظر التشكيل الحكومي القادم حتى نحكم على الأداء وهذا هو الاختبار الحقيقي والفرصة الحقيقية أمام سمو الشيخ د.محمد صباح السالم لاستعادة التفاؤل الكبير الذي لم يحظ به رئيس وزراء سابق هو أن يختار رجال دولة قادرين على العمل بشكل واضح ومباشر مع مجلس الأمة وتقديم صورة حكومة وطنية واضحة للشعب الكويتي».
وأضاف «فتشكيل الحكومة القادم هو المحك الحقيقي أمام رئيس الوزراء».
وبشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قال العصفور «انتهينا إلى تعديلات نهائية كانت مدرجة على جلسة 5 مارس ولكن تم حل البرلمان قبل الجلسة، وبإذن الله إذا اختارنا الشعب مرة أخرى في مجلس 2024 ستكون من أولى الأولويات تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون ذوي الإعاقة ومن ثم تقديم هذه التعديلات كما انتهت إليها اللجنة السابقة حتى تكون جاهزة للتصويت في أولى جلسات العمل التشريعي في مجلس الأمة القادم».
وذكر العصفور «من يتقدم لنيل ثقة الشعب الكويتي واختيارهم يجب أن يكون على قدر المسؤولية المهمة الملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى ذلك هناك قسم يقسمه في أولى الجلسات أن نكون مخلصين في الدفاع عن حقوق وأموال الشعب، هذا يحتم عليك تكريس جهدك ووقتك من أجل العمل من أجل الشعب الكويتي، وهذا العمل لن يكون ممكنا إلا من خلال العمل الجاد داخل لجان مجلس الأمة وداخل قاعة عبدالله السالم ومتابعة السلطة التنفيذية من خلال أدوات الرقابة».

MENAFN28032024000130011022ID1108034412

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