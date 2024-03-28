سعود العصفور المحك الحقيقي أمام رئيس الحكومة اختيار وزراء قادرين على النهوض بالمجتمع والدولة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة سعود العصفور ندوة انتخابية لأهالي وناخبي الدائرة الخامسة في منطقة الفحيحيل.
وقال العصفور، في كلمة له خلال الندوة، «إن هذه الحكومة الحالية ولدت ميتة وهي مؤقتة وهدف مؤقت وستنتهي بانتهاء انتخابات 4 أبريل المقبل»، مبينا «ننتظر التشكيل الحكومي القادم حتى نحكم على الأداء وهذا هو الاختبار الحقيقي والفرصة الحقيقية أمام سمو الشيخ د.محمد صباح السالم لاستعادة التفاؤل الكبير الذي لم يحظ به رئيس وزراء سابق هو أن يختار رجال دولة قادرين على العمل بشكل واضح ومباشر مع مجلس الأمة وتقديم صورة حكومة وطنية واضحة للشعب الكويتي».
وأضاف «فتشكيل الحكومة القادم هو المحك الحقيقي أمام رئيس الوزراء».
وبشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قال العصفور «انتهينا إلى تعديلات نهائية كانت مدرجة على جلسة 5 مارس ولكن تم حل البرلمان قبل الجلسة، وبإذن الله إذا اختارنا الشعب مرة أخرى في مجلس 2024 ستكون من أولى الأولويات تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون ذوي الإعاقة ومن ثم تقديم هذه التعديلات كما انتهت إليها اللجنة السابقة حتى تكون جاهزة للتصويت في أولى جلسات العمل التشريعي في مجلس الأمة القادم».
وذكر العصفور «من يتقدم لنيل ثقة الشعب الكويتي واختيارهم يجب أن يكون على قدر المسؤولية المهمة الملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى ذلك هناك قسم يقسمه في أولى الجلسات أن نكون مخلصين في الدفاع عن حقوق وأموال الشعب، هذا يحتم عليك تكريس جهدك ووقتك من أجل العمل من أجل الشعب الكويتي، وهذا العمل لن يكون ممكنا إلا من خلال العمل الجاد داخل لجان مجلس الأمة وداخل قاعة عبدالله السالم ومتابعة السلطة التنفيذية من خلال أدوات الرقابة».
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