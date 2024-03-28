شعيب المويزري أتمنى مشاركة الجميع رجالا ونساء واختيار ممثلين يحافظون على حقوق الشعب ومكتسباته

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري ندوة نسائية على شرف ناخبات الدائرة الرابعة مساء أمس الأول في فندق كراون بلازا ـ الفروانية بقاعة الأفراح، وتقدم فيها بالشكر الجزيل للحاضرات من ناخبات الدائرة اللائي تجشمن عناء الحضور، متمنيا عليهن الحضور في يوم 4 أبريل لاختيار من يمثلهن خير تمثيل ويدافع عن حقوقهن ومكتسباتهن الدستورية.
وحذر المويزري من كلمة «ناجح، ناجح» التي يقولوها دائما مناديب المرشحين الآخرين يقولون شعيب المويزري ناجح، استخدموا هذه الوسيلة ونجحوا فيها، وذلك جاء في الفترة التي كنت أتحدى فيها غرفة التجارة ومن فيها، بأن ألغي هذا القانون لهذه الجهة التي دمرت البلد، والآن يستخدمون نفس الأسلوب.
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