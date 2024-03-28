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شعيب المويزري أتمنى مشاركة الجميع رجالا ونساء واختيار ممثلين يحافظون على حقوق الشعب ومكتسباته

3/28/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري ندوة نسائية على شرف ناخبات الدائرة الرابعة مساء أمس الأول في فندق كراون بلازا ـ الفروانية بقاعة الأفراح، وتقدم فيها بالشكر الجزيل للحاضرات من ناخبات الدائرة اللائي تجشمن عناء الحضور، متمنيا عليهن الحضور في يوم 4 أبريل لاختيار من يمثلهن خير تمثيل ويدافع عن حقوقهن ومكتسباتهن الدستورية.
وحذر المويزري من كلمة «ناجح، ناجح» التي يقولوها دائما مناديب المرشحين الآخرين يقولون شعيب المويزري ناجح، استخدموا هذه الوسيلة ونجحوا فيها، وذلك جاء في الفترة التي كنت أتحدى فيها غرفة التجارة ومن فيها، بأن ألغي هذا القانون لهذه الجهة التي دمرت البلد، والآن يستخدمون نفس الأسلوب.

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