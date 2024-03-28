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فايز الجمهور ملف الإسكان الأولوية الأولى لدي والمجلس السابق أقر قوانين عدة تهم الوطن والمواطن

3/28/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة فايز الجمهور ندوة انتخابية مساء أمس الأول في منطقة العارضية، وقال الجمهور في ندوته «نحن أقسمنا قسما أمام الله وحملتمونا مسؤولية لن نتنازل عن حملها، متسائلا: هل المطلوب أن نخون أماناتنا وأن نحمي الفاسد والفاسدين؟».
وأضاف الجمهور: «إن 800 ألف ناخب يحسنون الاختيار بإخراج 50 نائبا إصلاحيا، بينما الحكومات منذ التحرير لا تستطيع إخراج 16 وزيرا، والنتيجة حل وإبطال وتكرار الحل والإبطال والشعب الكويتي هو المتضرر لأن النهج سيئ، والفكر سيئ».
وأكد أن «حكومة سمو الشيخ أحمد النواف تعاونت معنا وترتب على ذلك إنجاز وإقرار قوانين عدة تهم الشعب الكويتي، منها كسر احتكار الأراضي الفضاء وقانون غرفة التجارة المحصن، واليوم غرفة التجارة تحت مظلة الحكومة».
وذكر أن من ضمن الإنجازات إقرار قانون الوكيل المحلي، فالحكومات كانت تجعل الشخص تاجرا من خلال هذا القانون، وكذلك قانون الوكيل العقاري الذي تم إلغاؤه ولله الحمد.
وقال الجمهور: «القضية الإسكانية هي الأولى والأساسية لدي بحكم أني ترأست اللجنة الإسكانية في مجلسي 2020 و2023، فعملنا على إزالة معوقات منطقة جنوب سعد العبدالله التي كانت معطلة منذ 7 سنوات وأتعهد أني لن أسمح لمؤسسة الرعاية السكنية أو الوزير القادم بأن يتجاوز العقد يوم واحد وإلا أصعد الوزير المنصة».
وأكد أن «المجلس الذي ليس فيه رجال أو أحرار أو شرفاء يعتبر مجلسا معلقا، من غير المقبول انتقاد الفساد والفاسدين ونخرجهم أو نعيدهم مرة أخرى، فاختاروا الأفضل والأصلح أيا كان اسمه».

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