فايز الجمهور ملف الإسكان الأولوية الأولى لدي والمجلس السابق أقر قوانين عدة تهم الوطن والمواطن

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة فايز الجمهور ندوة انتخابية مساء أمس الأول في منطقة العارضية، وقال الجمهور في ندوته «نحن أقسمنا قسما أمام الله وحملتمونا مسؤولية لن نتنازل عن حملها، متسائلا: هل المطلوب أن نخون أماناتنا وأن نحمي الفاسد والفاسدين؟».
وأضاف الجمهور: «إن 800 ألف ناخب يحسنون الاختيار بإخراج 50 نائبا إصلاحيا، بينما الحكومات منذ التحرير لا تستطيع إخراج 16 وزيرا، والنتيجة حل وإبطال وتكرار الحل والإبطال والشعب الكويتي هو المتضرر لأن النهج سيئ، والفكر سيئ».
وأكد أن «حكومة سمو الشيخ أحمد النواف تعاونت معنا وترتب على ذلك إنجاز وإقرار قوانين عدة تهم الشعب الكويتي، منها كسر احتكار الأراضي الفضاء وقانون غرفة التجارة المحصن، واليوم غرفة التجارة تحت مظلة الحكومة».
وذكر أن من ضمن الإنجازات إقرار قانون الوكيل المحلي، فالحكومات كانت تجعل الشخص تاجرا من خلال هذا القانون، وكذلك قانون الوكيل العقاري الذي تم إلغاؤه ولله الحمد.
وقال الجمهور: «القضية الإسكانية هي الأولى والأساسية لدي بحكم أني ترأست اللجنة الإسكانية في مجلسي 2020 و2023، فعملنا على إزالة معوقات منطقة جنوب سعد العبدالله التي كانت معطلة منذ 7 سنوات وأتعهد أني لن أسمح لمؤسسة الرعاية السكنية أو الوزير القادم بأن يتجاوز العقد يوم واحد وإلا أصعد الوزير المنصة».
وأكد أن «المجلس الذي ليس فيه رجال أو أحرار أو شرفاء يعتبر مجلسا معلقا، من غير المقبول انتقاد الفساد والفاسدين ونخرجهم أو نعيدهم مرة أخرى، فاختاروا الأفضل والأصلح أيا كان اسمه».
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