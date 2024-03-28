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عبدالهادي العجمي المواطنون شركاء في الوطن متساوون في الحقوق والواجبات وفق المنطلقات الدستورية

3/28/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.عبدالهادي العجمي غبقة رمضانية في منطقة الرقة مساء أول من أمس، وتقدم للحضور بالتهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل، متمنيا ان يعود دائما على الكويت بالخير والأمن والأمان.
وقال العجمي خلال الغبقة ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، مما يجعلهم شركاء في الوطن، وشعارنا الذي اخترناه لحملتنا الانتخابية اننا شركاء، وان كل مواطن شريك بنفس القدر ويستحق الاحترام والتقدير، مؤكدا ان المنطلقات الدستورية تنص على هذا التساوي، والإشكالية عندنا هي عندما لا يصبح الجميع شركاء.

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