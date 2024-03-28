عبدالهادي العجمي المواطنون شركاء في الوطن متساوون في الحقوق والواجبات وفق المنطلقات الدستورية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.عبدالهادي العجمي غبقة رمضانية في منطقة الرقة مساء أول من أمس، وتقدم للحضور بالتهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل، متمنيا ان يعود دائما على الكويت بالخير والأمن والأمان.
وقال العجمي خلال الغبقة ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، مما يجعلهم شركاء في الوطن، وشعارنا الذي اخترناه لحملتنا الانتخابية اننا شركاء، وان كل مواطن شريك بنفس القدر ويستحق الاحترام والتقدير، مؤكدا ان المنطلقات الدستورية تنص على هذا التساوي، والإشكالية عندنا هي عندما لا يصبح الجميع شركاء.
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