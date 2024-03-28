فهد بن جامع بناء الكويت بالشكل السليم بعيدا عن الفرقة والتشتت ليواكب دول العالم المتطور

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة فهد بن جامع ندوة جماهيرية مساء الثلاثاء في جنوب الصباحية، تحت عنوان «رسالة إلى من يهمه الأمر»، وذلك بمشاركة النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد.
وقال بن جامع «في 6 يونيو 2023 اختار الشعب الكويتي ممثليه والآن في أقل من 10 أشهر سيختار ممثليه أيضا بتاريخ 4 أبريل المقبل، وأطلب من الجميع أن يراعو الله في التصويت واختيار الشخص الذي يمثلهم تمثيلا حقيقيا ويضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه وتكون مقدمة على جميع الاعتبارات».
وأضاف بن جامع أنه اختار شعار «بناء وانتماء» لأسباب، منها «الانتماء يكون للوطن فقط وأن نكون مخلصين للوطن والبناء هو بناء الوطن بالشكل الصحيح والسليم بعيدا عن الفرقة والتشتت».
وشدد على ضرورة بناء الوطن في جميع المجالات ليواكب الدول المتطورة في العالم.
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