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فهد بن جامع بناء الكويت بالشكل السليم بعيدا عن الفرقة والتشتت ليواكب دول العالم المتطور

3/28/2024 3:06:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة فهد بن جامع ندوة جماهيرية مساء الثلاثاء في جنوب الصباحية، تحت عنوان «رسالة إلى من يهمه الأمر»، وذلك بمشاركة النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد.
وقال بن جامع «في 6 يونيو 2023 اختار الشعب الكويتي ممثليه والآن في أقل من 10 أشهر سيختار ممثليه أيضا بتاريخ 4 أبريل المقبل، وأطلب من الجميع أن يراعو الله في التصويت واختيار الشخص الذي يمثلهم تمثيلا حقيقيا ويضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه وتكون مقدمة على جميع الاعتبارات».
وأضاف بن جامع أنه اختار شعار «بناء وانتماء» لأسباب، منها «الانتماء يكون للوطن فقط وأن نكون مخلصين للوطن والبناء هو بناء الوطن بالشكل الصحيح والسليم بعيدا عن الفرقة والتشتت».
وشدد على ضرورة بناء الوطن في جميع المجالات ليواكب الدول المتطورة في العالم.

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