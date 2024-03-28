مهلهل المضف نحث الشعب على المشاركة في الانتخابات لتأكيد أهمية مجلس الأمة



إجراء الانتخابات خلال رمضان قد يكون أمراً إيجابياً خاصة أن المناسبات الاجتماعية الرمضانية فرصة للقاء أكبر عدد من المواطنين الكويتيين

الاستجواب استحقاق سياسي متى ما رأى النائب أن هناك تجاوزاً يستحق المساءلة.. ولا يمكن التساهل في مسألة عدم الرد على السؤال البرلماني

الشعب الكويتي عوّدنا على الحماس في التفاعل مع القضايا عندما تكون هناك استحقاقات سياسية ليقول كلمته

ضرورة وجود الكتل السياسية كنتاج لنظام انتخابي يعزز العمـل الجماعـي وينظـم العمـل السياسـي

تعديل النظام الانتخابي ينبغي أن يكون أولى الأولويات لا يوجد نص دستوري يؤكـد أو ينفـي مسألـةحضور الحكومة كشرط لصحة انعقـاد الجلسات

أعده للنشر: رشيد الفعم

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف أن تعديل النظام الانتخابي ينبغي أن يكون أولى الأولويات لإنهاء مرسوم الإرادة الفردية، مضيفا أن «إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان قد يكون أمرا إيجابيا خاصة أن المناسبات الاجتماعية الرمضانية فرصة للقاء أكبر عدد من المواطنين الكويتيين».

وقال المضف في لقاء إعلامي «الشعب الكويتي عودنا على الحماس في التفاعل مع القضايا عندما تكون هناك استحقاقات سياسية ليقول كلمته، ونحتاج إلى إصلاح سياسي لتطوير نظامنا السياسي لتتطور العلاقة بين المجلس والحكومة وأول التشريعات هو تعديل النظام الانتخابي». وبين أن التهرب من المسؤوليات نهج حكومي تلقي به إلى مجلس الأمة، فهي تمتلك الصلاحيات، فلماذا لا تدير البلد من خلالها، وعدم وجود قياديين على مستوى عال من الكفاءة وعدم تسكين المناصب الشاغرة من أسباب عجز وفشل الحكومة، مشددا على ضرورة وجود الكتل السياسية كنتاج لنظام انتخابي يعزز العمل الجماعي وينظم العمل السياسي. وأكد أن الاستجواب استحقاق سياسي كفله الدستور متى ما رأى النائب أن هناك تجاوزا يستحق المساءلة السياسية.. ولا يمكن التساهل او التجاوز في مسألة عدم الرد على السؤال البرلماني، كما أنه لا يمكن استخدام الخارطة التشريعية لعرقلة وتعطيل المحاسبة السياسية المستحقة، فدور مجلس الأمة السياسي هو الرقابة ثم التشريع، وإلى تفاصيل اللقاء:

كيف ترى الانتخابات في أجواء رمضان؟

٭ إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك قد يكون امرا ايجابيا نوعا ما خاصة وان المناسبات الاجتماعية واللقاءات الرمضانية تكون فرصة للقاء أكبر عدد ممكن من المواطنين الكويتيين وتداول بعض القضايا المحلية والسياسية.

كيف رأيت التفاعل في خلال زيارتك للدواوين؟

٭ على الرغم من وجود تفاعل ملحوظ إلا أننا رصدنا بعض الامور خاصة فيما يتعلق بتكرار الانتخابات في فترات زمنية وجيزة وهو نظام لم يتعود عليه الشعب الكويتي وهذا يعكس حالة عدم الاستقرار في البلد، والأجواء الحالية تذكرنا بنفس الاجواء في الانتخابات الماضية في البداية كانت هناك حالة ركود قبل أن تتغير في آخر اسبوع قبل الانتخابات لنجد حماسا لدى الشعب الكويتي وهو ما تعودنا عليه من الحضور في الاستحقاقات السياسية ويدلي بكلمته.

هل أنت متفائل بشأن المشاركة أم متخوف من عدم الحضور؟

٭ أرى أنه خلال الفترة الاخيرة هناك زيادة في تفاعل المواطنين مع الانتخابات والحالة السياسية وأتوقع نسبة مشاركة جيدة.

كيف تقيم أداء مجلس 2023؟

٭ مجلس 2023 كان مثل المجالس السابقة يمثل الشعب الكويتي والدور الذي قام به هذا المجلس قياسا على مستوى التشريعات قام بإقرار تشريعات وانجازات لكن من وجهة نظري كانت هناك تشريعات أهم خاصة ان المجلس كانت لديه فرصة حقيقية ليقدم انجازا ملموسا في الاصلاح السياسي الذي تحتاج اليه البلد في هذا التوقيت خاصة في ظل الملفات الحالية، نحن بحاجة إلى إصلاح سياسي لتطوير نظامنا السياسي لينعكس ذلك بالإيجاب على الحالة والعلاقة بين المجلس والحكومة وأول هذه التشريعات هو النظام الانتخابي الذي يجب ان يكون من اولى الاولويات لانهاء مرسوم الارادة الفردية الذي عرقل العمل السياسي وعزز الانقسام الاجتماعي.

لكن هذا القانون كان موجودا ضمن الخارطة التشريعية؟

٭ موجود لكن لم يكن بالترتيب ضمن الاولويات الملحة التي تحتاج اليها البلد والتي كان يجب التركيز عليها في البداية وهناك تشريعات في مجلس 2023 لم تكن بحاجة لأنها تكون من خلال إقرار قوانين وكانت الحكومة لديها القدرة على أن تنجز مضمون هذه القوانين بقرارات مثل رفع الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية وهذا موجود ضمن برنامج عمل الحكومة في 2023 تحت عنوان إجراءات وقرارات وليست تشريعات، فلماذا تم اللجوء إلى مجلس الأمة لانجاز هذا الاستحقاق وهو سلطة مطلقة عند مجلس الوزراء؟

لماذا باعتقادك؟

٭ هذا نهج الحكومات دائما تتهرب من مسؤولياتها حتى تلقي بها على مجلس الأمة وهذا أمر مستغرب في ظل امتلاك الحكومة للصلاحيات فلماذا لا تمارسها وتدير البلد وتطبق هذه القرارات وتنفذ البرامج هي ضمن برنامج عملك ولا تريد تطبيقها ولجأت إلى مجلس الأمة وعطلت المشروع ثلاثة أشهر وهي تستطيع أن تقره في يوم واحد فهذا أمر مستغرب!

ألا تعتقد أن نية الحكومة أن يكون هناك تعاون وشراكة مع المجلس في إنجاز هذا القانون؟

٭ هذا يؤكد عجز الحكومة عن إدارة البلد فلابد من التفرقة بين إنجاز التشريعات وإدارة البلد التي هي مسؤولية مطلقة للحكومة وبناء عليه تم تقييم أداء الحكومة بناء على إدارتها للبلد ومستوى الخدمات المقدمة.

أيضا من أسباب عجز الحكومة هو عدم وجود قياديين على مستوى عال من الكفاء وعدم تسكين المناصب الشاغرة وعجزت عنه الحكومات السابقة وهذا فشل كبير من الحكومة، حينما يتم الحديث عن وجود تعاون بين الحكومة والمجلس فالمهم بالنسبة لي وبالدرجة الأولى ليست التشريعات فقط انما سلوك الحكومة في إدارة البلد، فهي لم تقدم شيئا على أرض الواقع حتى التشريعات التي تقدمت بها لم تكن على المستوى المطلوب، ففي مجلس 2023 كان هناك تراجع في الدور الرقابي حيث تم التركيز على انجاز التشريعات على حساب أداء الحكومة الذي لم يكن على المستوى المطلوب والمأمول.

وماذا عن أداء النواب؟

٭ في مسألة إنجاز القوانين كان هناك مسار، لكن ملاحظاتي تتعلق بمسألة ترتيب الأولويات لم يتم التركيز على الأولويات التي تحتاج اليها البلد، نحن لدينا مشكلة في النظام السياسي ويجب إصلاح النظام السياسي بقوانين الاصلاح السياسي.

ما هذه القوانين بعيدا عن قانون الانتخاب؟

٭ هناك من يقول إن العمل السياسي داخل مجلس الأمة عمل فردي وهذا امر طبيعي لان أعضاء البرلمان نتاج عمل انتخابي يعزز العمل الفردي بحيث نبحث عن عمل سياسي جماعي ويكون هناك مرشحون يخوضون الانتخابات كفريق سياسي وفي حالة نجاحهم يشكلون داخل البرلمان كتلة سياسية وليس بعد النجاح يتشكلون على مواقف معينة ويوضع لهم إطار كتلة، نحن نتحدث عن ضرورة وجود الكتل السياسية كنتاج لنظام انتخابي يعزز العمل الجماعي وينظم العمل السياسي.

ألا تعتقد أن الـ 48 كتلة كاملة في المجلس وتتفاوض مع الحكومة؟

٭ هذه ليست كتلة سياسية، هذه كتلة قائمة على مشاريع وقوانين فقط.

ما ردك على من يقول بشأن الاصلاح السياسي ان الحكومة قدمت قانون المحكمة الدستورية بالتعاون مع المجلس وتمت الموافقة وقانون المفوضية أيضا هذا من الإصلاح السياسي؟

٭ حتى أكون واضحا، الإصلاح السياسي ينتج عنه النظام البرلماني وتخرج من هذا النظام حكومة برلمانية.

هل تتوقع أن نصل إلى هذه المرحلة؟

٭ نعم أتوقع وهذه الفكرة موجودة منذ بدء الدستور كانوا يتحدثون عن أهمية النظام البرلماني ويتم من مجلس 1963 التدرج في تنمية العمل الديمقراطي والسياسي وصولا إلى النظام البرلماني، حيث إن الشعب الكويتي في هذا الوقت كان مجتمعا جديدا على العمل السياسي.

هل من الممكن أن يتحقق هذا الأمر؟

٭ نحن نعيش دمارا كاملا لكن الإصلاح ممكن ولكن هناك حاجة إلى وقت لتحقيق هذا الهدف المنشود والذي يتطلب ان نبدأ من الان طريق الاصلاح السياسي وتقديم قوانين الاصلاح السياسي على أي شيء آخر وهذا ايضا لا يعني ان القوانين الاخرى غير مهمة.

لكن ألا تعتقد أن المرحلة الحالية أفضل من المرحلة السابقة وتعتبر خطوة جيدة ومتقدمة؟

٭ ما يهمني في النهاية سلوك الحكومة بإدارة البلد وقيامها بدورها بشكل جيد، مسألة المحكمة الدستورية ليس لها علاقة بالاصلاح السياسي هذا إجراء تنظيمي بحيث تبت في الطعون قبل الانتخابات بحيث يتم تحصين الانتخابات.

ألا يعتبر ذلك من الاصلاح السياسي بشأن عملية البطلان؟

٭ لا هو إجراء تنظيمي وليس إصلاحا سياسيا، فالإصلاح السياسي يؤكد النظام البرلماني وحق المواطن في القرار السياسي.

في النهاية البرلمان هو من يشكل الحكومة؟

٭ نعم وهذا هو الأصل.

في ظل من ينادي بأن المجلس عطل التنمية وبتعليق الدستور هل تعتقد أن هناك رغبة لدى الحكومة أن تتجه نحو هذا الإصلاح السياسي؟

٭ المجلس لم يعطل تنمية أو أي شيء تريده الحكومة في الإنجاز، لكن هذا الشيء يؤكد عجز الحكومات وعجز النظام الذي يخرج هذه الحكومات وهذه هي المشكلة الأساسية التي نعاني منها في الكويت لذلك نحن نؤكد على أهمية الاصلاح السياسي.

هل أنت متفائل بالإصلاح السياسي والوصول إليها في يوم من الأيام؟

٭ لا أفقد الامل وكلي ثقة في الشعب الكويتي، فأنا اقوم بدوري وأوكل أمري إلى الله وأسير في هذا الاتجاه حتى يتم تحقيقه.

ما رأيك في موضوع عدم حضور الحكومة للجلسات، وكيف تعامل المجلس مع هذا الأمر وأين الحل؟

٭ مسألة حضور الحكومة أو عدم صحة الجلسات بغياب الحكومة لا يوجد نص دستوري يؤكد او ينفي هذا الشيء، ولكن «مشينا» على سوابق تاريخية وتم ذكرها في أكثر من موقف، والإشكالية تم وضع هذه النصوص وهذا الدستور لأنه كان من المفترض وجود نظام برلماني وحالة من الاستقرار ما بين المجلس والحكومة حيث ان هذه المشاكل لا تظهر وهذا هو الأصل لكن بفعل ممارسات خاطئة ظهرت مثل هذه الممارسات السلبية وتجد انسحاب الحكومة او عدم حضورها يؤدي إلى رفع الجلسات، وتدخل الحكومة في شكل المجلس وانتخابات المجلس وانتخابات اللجان وهناك انتقاد للحكومة لتحيزها لأطراف دون آخرين وهذا كان وجهة نظري في السابق انه طالما الحكومة تتشكل بهذا الشكل الحالي والنموذج الحالي يجب ان تبتعد عن تشكيل المجلس.

ألا تعتقد ان ذلك حق دستوري للحكومة؟

٭ حق دستوري عندما تخرج من النظام البرلماني نعم كونها تمثل الأغلبية بحيث يكون هناك استقرار، وهذه النقطة التي نؤكد عليها تغني عن تعديل اللائحة الداخلية ووضع نص دستوري انه متى ما توافر نصاب الجلسة تعقد الجلسة وهذه قناعتي لكن لا نحتاج لأن نذهب لنؤكد هذا الشيء بنص بتعديل على اللائحة الداخلية لا نحتاج هذا الشيء اذا كان هناك نظام برلماني لن نحتاج الى هذا الشيء.

انت الآن لديك مزيج بين النظام البرلماني والرئاسي كيف نتعامل في ظل الواقع الموجود الآن؟

٭ قدمنا تعديلا على اللائحة الداخلية بحيث انه متى ما توافر النصاب تعقد الجلسة هذا الأمر موجود، وهذه النصوص لم يتم وضعها لحالتنا الحالية ولكن وضعت لوجود نظام برلماني يؤكد العلاقة بين السلطتين وإذا لم نسر بهذا الاتجاه لن يتغير شيء في البلد، سيصبح مجلس الأمة مجرد دغدغة مشاعر المواطنين دون إيجاد حلول حقيقية للمجالس التي نعانيها اليوم والتي سنواجهها في المستقبل.

هل تعتقد أنه سيكون هناك إيمان لدى السلطة بهذه المسألة؟

٭ بغض النظر هذا استحقاق سياسي كفله الدستور للشعب الكويتي نسير في هذا المسار حتى نحصل على حق الشعب.

توعدت من يتعدى على الدستور من وزير او رئيس وزراء بالمحاسبة، فما نوع التعدي وما طريقة المحاسبة؟

٭ هذا الأمر ليس وعيدا ولكن المحاسبة هي استحقاق سياسي كفله الدستور للنائب وحينما يحدث تعدي على الدستور او اعتداء على المال العام التعدي على حقوق المواطنين وطريقة المحاسبة تختلف بطريقة هذا التعدي وهذا الاعتداء، فهناك وسائل في مواجهة هذا التعدي من السؤال البرلماني إلى لجان التحقيق وصولا إلى الاستجواب فبناء على شكل الاعتداء تكون المحاسبة.

هل تعتقد أن من أسباب عدم حصول استجوابك على توقيع عدد كبير من النواب في مسألة عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء بعدم وجود كتل برلمانية او انت في فترة من الفترات كنت من ضمن كتلة؟

٭ لا طبعا الاستجواب استحقاق سياسي كفله الدستور متى ما رأى النائب أن هناك تجاوزا يستحق المساءلة السياسية والاستجواب سواء لوزير او لرئيس الوزراء وجب تقديم المساءلة بغض النظر عن الوضع السياسي في المجلس وهذا أمر منته ولا يستوجب أي نقاش، ورئيس الوزراء السابق وقع بأخطاء وتجاوزت على الدستور وتم ذكرها بالاستجواب لكن الجزئية الأهم بالنسبة لي هي عدم الرد على الأسئلة البرلمانية وهذا أمر مرفوض لأنه يلغي أداة كفلها الدستور للنائب في الحصول على المعلومة، فأغلب الاسئلة عدم دستوري أو عدم رد!

كل الحكومات المتعاقبة دائما كانت هذه ردودها؟

٭ هذه الجزئية كانت موجودة بشكل أساسي في استجوابات رؤساء الحكومات السابقين والوزراء السابقين والشعب الكويتي كان يلاحظ ويتابع هذا الأمر ولا يمكن التساهل او التجاوز في مسألة عدم الرد على السؤال البرلماني هذا أمر مرفوض.

وبشأن الاستجواب لم يكن الاعلان عنه بشكل مفاجئ ولكن هناك نصائح في الغرف المغلقة تم توجيهها إلى رئيس الوزراء السابق وكان هناك تدرج.

جلست مع سمو الشيخ أحمد النواف وتحدثت في موضوع الاستجواب وحصلت على وعود معينة؟

٭ نعم جلست معه ومع وزرائه وتم التواصل معهم وتوجيه نصائح لهم حتى لا يعتبر البعض ان هناك تحاملا على رئيس الوزراء فالمسار اخذ شكلا متدرجا ابتدءا من النصائح في الغرف المغلقة إلى ان تم توجيه النصائح والتنبيه في وسائل الاعلام، وفي 3/9/2023 ذكرت في إحدى المناسبات ان هناك اجابة عن استقالة وزير المالية بانها غير دستورية وقلت لرئيس الوزراء إنني اتدرج معك واستشهدت بإجابة الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، فكان هناك سؤال من النائب السابق جاسم العون في مجلس 1985 سئل الشيخ سعد عن استقالة وزير التربية حسن الابراهيم ورد الشيخ سعد بأن الاستقالة غير صحيحة والوزير مستمر في اداء عمله ووقع على هذه الاجابة وكان حينها الشيخ سعد ولي العهد، وانت الآن تقول ان سؤالي غير دستوري نفس المضمون ونفس السؤال عن استقالة وزير في حكومتك وتحت مسؤوليتك، إذن إذا أراد النائب السؤال عن استقالة وزير من المكلف بالرد! بالتأكيد رئيس مجلس الوزراء، فكان من المفترض عليه الرد مثلما رد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله، كما خرجت في اكثر من لقاء اعلامي لتحذير رئيس الوزراء من الاستمرار في هذا السلوك لكن لم اصل إلى اي نتيجة، ووصلت معه إلى طريق مسدود فهذا موقف مبدئي لا يمكن التنازل عنه، تعطيل أداة المساءلة السياسية والسؤال البرلماني لا يمكن التجاوز عنه، وتم توجيه اسئلة تتعلق بالسياسة العامة للحكومة وهي من صلب اختصاصاته لكن يرد ويقول غير دستوري، وحينما وصلت اجابة عن آخر سؤال قمت بتوجيهه حول ماهية سياسة الحكومة في تطبيق مضامين العهد الجديد قال لي إنه غير دستوري، وخطاب الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، والذي تلاه سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وأكد ضرورة تصحيح مسار المشهد السياسي، فتصحيح مسار المشهد السياسي ليس بحل مجلس ومجلس جديد أو برئيس جديد وحكومة جديدة برئيس جديد هذا ليس تصحيحا للمسار، وإنما تصحيح مسار المشهد السياسي هو اصلاح النظام السياسي وهو تراجع عن هذا المحور لم يكن في 2023 والجميع شاهد أثر خطاب العهد الجديد على الشعب الكويتي، فهذا السلوك والتراجع أمر مرفوض حينما تقول ان السؤال غير دستوري كأنك غير معترف بخطاب العهد الجديد هذا أمر لا يمكن ان يمر مرور الكرام وبناء عليه صعدت «البوديوم» وأعلنت اني سأتقدم باستجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف وبعد إعلاني الاستجواب كان هناك خبر يتحدث عن ان رئيس الوزراء اجتمع برئيس المجلس وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة الأسئلة البرلمانية وذكرها في الرد على الاستجواب، فهل هناك شيء في الدستور يسمى لجنة لدراسة الأسئلة البرلمانية، وإنما كان هذا اتفاق خارج إطار الدستور.

قد يكون المقصود مسألة دراستها من ناحية صياغتها من الناحية الدستورية او عدم الدستورية؟

٭ لا هذا اتفاق خارج إطار الدستور فالمفترض الاجابة او عدم الإجابة.

يقول جاوبتك انه غير دستوري؟

٭ هذا الإجراء هو تحايل على الدستور والتفاف للهروب من هذا المحور، محور عدم الرد على الاسئلة البرلمانية هذا أمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام، لأن المسألة تتعلق بالدستور وحماية الادوات الرقابية التي كفلها الدستور للنائب وأنا أؤكد ان الدستور ليست مادة قابلة للتنازل او التفاوض، وهناك من استخدم أو استغل ان هناك خارطة تشريعية يتم إنجازها فلا يجوز ان يكون هناك تصعيد سياسي أو مساءلة سياسية إلى الحكومة.

يقولون من باب المواءمة إذا كانوا متفقين؟

٭ لا يمكن استخدام الخارطة التشريعية لعرقلة وتعطيل المحاسبة السياسية المستحقة فدور مجلس الأمة السياسي هو الرقابة ثم التشريع.

لكن قدمت استجوابك دون أن يعطلك احد وفي النهاية كانت قناعة النواب؟

٭ هناك بيان من النواب في 14/9/2023 يتحدثون فيه عن الخارطة التشريعية وبناء على نص البيان فهذا تأكيد على أن الخارطة التشريعية لا تعطل المحاسبة السياسية.

هل هناك أحد قال إن الاستجوابات تعطل شيئا؟ لم يقل أحد ذلك؟

٭ الحديث انهم يسيرون بمسار الانجاز وهناك توافق حكومي- نيابي وإذا كان هناك توافق نيابي- حكومي في الخارطة التشريعية وانجاز القوانين لا يعني ذلك تعطيل اداة المسألة الرقابية.

أين التعطيل أنت تمكنت من القيام بدورك؟

٭ تم الاعتداء على الدستور في عدم الرد على الاسئلة البرلمانية انا اتحدث عن الاصوات التي تنادي بأن هناك خارطة تشريعية فلا يجوز ان تستوجب!، وهناك مسألة اخرى بشأن البيان في 14/9/2023 بعد ثلاثة اسابيع تم تقديم استجوابين لوزيرة الأشغال بعض النواب أيدوا المساءلة السياسية واعتبروها مسألة سياسية مستحقة وذكر بعضهم انه هناك تراجعا للخدمات وهناك من اشار إلى عدم الرد على الاسئلة البرلمانية فوجبت هذه المسألة السياسية، اذن اين الخارطة التشريعية ولماذا لم تكن هناك اصوات تقول إن هناك خارطة تشريعية وقوانين يتم انجازها هذه مفارقة؟

فبماذا تفسر ذلك؟

٭ أذكر هذا الموقف وموقفي من المحاسبة السياسية لسمو رئيس الوزراء السابق وتقديم الاستجواب انا مارست دوري أسوة بمن قدم استجوابين لوزيرة الأشغال السابقة واستجواب الاشغال كان قبل استجواب رئيس الحكومة.

من ردود سمو الشيخ أحمد النواف خلال استجوابك تمت الاشارة إلى أنك تستهدف رئيس الوزراء ولا تحبه؟

٭ رددت في الاستجواب بأنني لا أعرفه ولا تربطني به علاقة شخصية أو غيره فما يحكم بيننا الدستور وهو وقع في أخطاء ومن وجهة نظري تعد تعديا على الدستور فوجب ان أقدم مساءلة سياسية بحقه، انا لم استهدفه بشكل شخصي بل استهدفه لأنه رئيس وزراء أخل بواجباته الوطنية تجاه البلد وتعدى على الدستور بتعطيل أدوات المساءلة السياسية، الاستجواب كان عبارة عن ثلاثة محاور أحدها عدم الرد على السؤال البرلماني.

ألم يحاول رئيس الوزراء بعد الاستجواب معالجة هذه الأمور؟

٭ لا لم يحدث.

إذا تكررت مثل هذه الأمور كمحاور قدمت عليها الاستجواب، كيف ستتعامل مع هذا الأمر في الحكومة المقبلة؟

٭ لدي مبدأ ثابت وواضح لا يتغير بتغير الأشخاص وخلال تجربتنا مع الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء الأسبق في آخر حكومة له كنا نسير في مسار إنجاز القوانين عن طريق الجلسات الخاصة وتخللت هذه الفترة استجوابات وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية وايضا وزير الاشغال وحين الوصول إلى استجواب الشيخ صباح الخالد أيدنا المساءلة السياسية ولم نقل ان هناك اتفاقا مع الحكومة في الجلسات الخاصة على ان يتم إقرار قوانين بل أيدنا المساءلة وأعلنا عدم التعاون مع الشيخ صباح الخالد.

كل انتخابات مهمة

وجه النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف رسالة إلى جموع المواطنين بأننا نحن في ظرف سياسي استثنائي نوعا ما وانتخابات مجلس الأمة تمثل الشعب الكويتي وأكدت على هذه الكلمة سابقا وأعيد التأكيد عليها وهي أن كل انتخابات مهمة وكل مجلس أمة مهم ومجلس الأمة بيت الشعب الكويتي والشعب الكويتي لم يتخل أبدا عن بيته والشعب الكويتي لم يرضخ للآلة العسكرية للجيش العراقي في الغزو حتى يتراجع عن أداء دوره الوطني في الانتخابات القادمة، أحث أبناء الشعب الكويتي على المشاركة، فمجلس الأمة بيتكم ووسيلتكم للمشاركة في القرار السياسي ومشاركتكم تؤكد على أهمية مجلس الأمة وضرورة تبني القضايا الملحة والمستحقة.