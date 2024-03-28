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الصحة اعتبار الوافد غير المحدد النتيجة لفحص الالتهاب الكبدي (C) غير لائق صحيا

3/28/2024 3:06:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار تحديث القرارات واللوائح، وتشديد الرقابة الصحية حرصا على سلامة المواطنين، وضمان استمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية، اعتمد وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي باعتبار طالب الإقامة، والوافد حديثا إلى البلاد «غير لائق صحيا» إذا ثبت بالفحص المخبري للالتهاب الكبدي الفيروسي «C» عن نتيجة «غير محددة Indeterminate»، ويمنع استخدام فحص البلمرة المتسلسل PCR في تلك الحالات، وتطبق عليه القرارات واللوائح المنظمة لذلك.
هذا، وفيما يخص المقيمين من الوافدين الذين يثبت لديهم بالفحص المخبري للأجسام المضادة للالتهاب الكبدي «ج» نتيجتين غير محددتين، بينهما أربعة أسابيع على الأقل، يسمح لهم بإجراء فحص البلمرة المتسلسل PCR، فمن يسفر فحص البلمرة المتسلسل له عن نتيجة «إيجابية Positive» يعتبر «غير لائق صحيا»، وتطبق عليه القرارات واللوائح المنظمة لذلك، ومن يسفر فحص البلمرة المتسلسل PCR له عن نتيجة «سلبية Negative»، فيتم تجديد إقامته لمدة سنة، ويعاد إجراء فحص البلمرة المتسلسل بعد مرور السنة، فإذا أسفر الفحص عن نتيجة «سلبية» مجددا اعتبر «لائقا صحيا».
وجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي متوافقا مع قرار مجلس الوزراء الذي حدد آليات التعامل مع الحالات الايجابية أو السلبية، ليضيف رقابة صحية على الحالات غير المحددة.

MENAFN28032024000130011022ID1108034406

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