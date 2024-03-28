إزالة 448 إعلانا انتخابيا مخالفا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت قيام أفرع البلدية في المحافظات بجولات ميدانية لإزالة الإعلانات المخالفة خلال فترة انتخابات مجلس الأمة 2024.
وأشارت إلى أن الجولات أسفرت عن إزالة 448 إعلانا انتخابيا مخالفا وتوجيه 23 إنذارا تنوعت ما بين إعلان بدون ترخيص وإعلان خارج المقار لانتخابات مجلس الأمة، لافتة إلى استمرار المفتشين في تنفيذ جولاتهم الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، ومشددة على ضرورة الالتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة.
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