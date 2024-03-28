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إزالة 448 إعلانا انتخابيا مخالفا

3/28/2024 3:06:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت قيام أفرع البلدية في المحافظات بجولات ميدانية لإزالة الإعلانات المخالفة خلال فترة انتخابات مجلس الأمة 2024.
وأشارت إلى أن الجولات أسفرت عن إزالة 448 إعلانا انتخابيا مخالفا وتوجيه 23 إنذارا تنوعت ما بين إعلان بدون ترخيص وإعلان خارج المقار لانتخابات مجلس الأمة، لافتة إلى استمرار المفتشين في تنفيذ جولاتهم الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، ومشددة على ضرورة الالتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة.

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