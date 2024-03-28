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نقل 12 مديرا في البلدية إلى مواقع جديدة

3/28/2024 3:06:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية م. سعود الدبوس قرارا بنقل 12 مديرا إلى مواقع جديدة.
وتضمن القرار التالي: مادة (1): ينقل التالية أسماؤهم للوظائف الواردة بالجدول أدناه، قرين كل منهم:
٭ أحمد محمد هزيم الهزيم - مدير إدارة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير.
٭ بدر ناصر تركي العتيبي - مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والجهراء.
٭ حمود عايض حمود المطيري - مدير إدارة فرع بلدية محافظة حولي.
٭ صلاح خالد صقر الخرينج - مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية - العاصمة.
٭ عبدالعزيز مرزوق مبارك المطيري - مدير إدارة الرقابة على شؤون التخطيط والخدمات.
٭ عمار عبدالمحسن علي المقطوف - مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير.
٭ فلاح جاسر جيران الرشيدي - لجنة السلامة (مستوى إدارة).
٭ مبارك فهد سعد العجمي - مدير إدارة فرع بلدية محافظة الفروانية.
٭ محمد حسين حسن صرخوه - مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي.
٭ محمد خليل ابراهيم العرادى - مدير إدارة فرع بلدية محافظة الأحمدي.
٭ محمد مرزوق عبدالرحمن المطيري- مدير إدارة فرع بلدية محافظة العاصمة.
٭ يوسف هويدي مجبل البذالي - مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية - محافظة الجهراء.

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