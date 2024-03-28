نقل 12 مديرا في البلدية إلى مواقع جديدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية م. سعود الدبوس قرارا بنقل 12 مديرا إلى مواقع جديدة.
وتضمن القرار التالي: مادة (1): ينقل التالية أسماؤهم للوظائف الواردة بالجدول أدناه، قرين كل منهم:
٭ أحمد محمد هزيم الهزيم - مدير إدارة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير.
٭ بدر ناصر تركي العتيبي - مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والجهراء.
٭ حمود عايض حمود المطيري - مدير إدارة فرع بلدية محافظة حولي.
٭ صلاح خالد صقر الخرينج - مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية - العاصمة.
٭ عبدالعزيز مرزوق مبارك المطيري - مدير إدارة الرقابة على شؤون التخطيط والخدمات.
٭ عمار عبدالمحسن علي المقطوف - مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير.
٭ فلاح جاسر جيران الرشيدي - لجنة السلامة (مستوى إدارة).
٭ مبارك فهد سعد العجمي - مدير إدارة فرع بلدية محافظة الفروانية.
٭ محمد حسين حسن صرخوه - مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي.
٭ محمد خليل ابراهيم العرادى - مدير إدارة فرع بلدية محافظة الأحمدي.
٭ محمد مرزوق عبدالرحمن المطيري- مدير إدارة فرع بلدية محافظة العاصمة.
٭ يوسف هويدي مجبل البذالي - مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية - محافظة الجهراء.
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