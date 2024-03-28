مهرجان دبي للكوميديا يستضيف مجموعة جديدة من نجوم الكوميديا

كشف مهرجان دبي للكوميديا عن استضافة مجموعة جديدة من أطرف نجوم الكوميديا الذين من المقرر أن ينضموا للنجوم المشاركين في دورة هذا العام، ما يَعد بمزيد من التشويق والمرح. وتضم قائمة النجوم الجديدة كلاً من ألفريد أدريان ورياض موسى الشهيرين، إلى جانب مجموعة كوميدية إماراتية، وعرضين لفرقة بالمصري. ويُقام المهرجان على مدار 10 أيام من الضحك والمرح المتواصلين من 12 إلى 20 أبريل 2024 في إمارة دبي وفي العديد من الأماكن الأخرى في دبي بما فيها سينما روكسي ودبي هيلز مول ودبي اوبرا.



«أنفت اند فورتي»

ويعتلي الممثل الكوميدي الجنوب إفريقي الصاخب، ألفريد أدريان، خشبة مسرح سينما روكسي في دبي هيلز مول يوم الجمعة، 19 أبريل لأداء عرضه الجانبي «أنفت اند فورتي». ويتميز أدريان بأدائه الإرتجالي المميز على المسرح، ينقل لنا من خلاله تجاربه اليومية كرجل في منتصف العمر، متزوج وله أطفال، يقدم هذا العرض من شركة «بلو بلود» بالتعاون مع «هايبراما» و«ليكر شوب».

ويطل النجم الكوميدي والممثل والطبيب الجنوب أفريقي الشهير رياض موسى على مسرح سينما روكسي في دبي هيلز مول يوم السبت 20 أبريل. واشتهر موسى في بداية مسيرته بتقديم العروض الكوميدية الارتجالية في جامعة كيب تاون، ليتناول بعدها القضايا الحساسة، مثل الصور النمطية المتعلقة بالإسلام والتمييز العنصري، بأسلوب فكاهي فريد. ويتمتع موسى بخبرة واسعة ومتنوعة تشمل العديد من المواضيع بما فيها مغامراته كأب لأربعة أطفال وزوج وفنان.



نسخة إنجليزية

يحظى الحضور بفرصة مميزة للاستمتاع بعرض غني بالفكاهة والكوميديا ذات الطابع الإماراتي، حيث يستضيف مسرح سينما روكسي «العرض الإماراتي» في دبي هيلز مول يوم السبت 20 أبريل. وتشارك في العرض مجموعة من المواهب المحلية من دولة الإمارات، لتقدم أوقاتاً مليئة بالفكاهة المميزة الممزوجة بالطابع الثقافي العريق.

وتشمل قائمة المشاركين في العرض عبد الله الأنصاري، المعروف باسم «أستاذ تحريك الدمى الإماراتي»؛ وعلي صالح عوض، الفنان الكوميدي المميز الذي يتناول المواضيع الحساسة بطريقته الخاصة؛ وعبد الله القصاب، أخصائي علم النفس الذي توجه إلى عالم الكوميديا؛ بالإضافة إلى سيف المهيري وعبيد علي عبيد، الفنانان المحليان اللذان يتمتعان بقدرة على تحويل أي موقف إلى حكاية مضحكة.



«بالمصري»

يعود بالمصري، العرض الكوميدي الأول من نوعه في مصر، إلى مهرجان دبي للكوميديا هذا العام ليقدم أجواء عائلية ممتعة للجميع، حيث يُقام عرضه الأول في سينما روكسي في دبي هيلز مول يوم الخميس 18 أبريل في الساعة 9:30 ليلاً.

ويجمع العرض الكوميدي المصري نخبةً من نجوم ونجمات الكوميديا المصرية لتقديم أمسية رائعة من المتعة والترفيه والكوميديا، بمن فيهم الكوميدي المضحك من الإسكندرية أحمد الحريدي، وهو كوميدي يدمج غناء الراب في عرضه؛ والموهوبة سريعة البديهة برناديت التي ستقدم عرضاً غنياً بالفكاهة والذكاء الحاد؛ والفنانة الكوميدية المحبوبة ريم نبيل، التي ستضفي على الأمسية أجواء من الضحك المتواصل؛ إضافة إلى المتخصص في التفاعل كوميدياً مع الجمهور وليد خيري.

ويُقام العرض الثاني من «بالمصري» مرةً جديدة في سينما روكسي في دبي هيلز مول يوم الجمعة 19 أبريل الساعة 6:30 مساءً، ويقدم مجموعة جديدة من ألمع الكوميديين الاستثنائيين، بمن فيهم علا رشدي، الممثلة والكوميدية الموهوبة؛ ومحمود كنافة، الوجه الأشهر من مسلسل بالطو؛ وإسلام أمين، الكوميدي الذي يحظى بشعبية متزايدة منذ عام 2014؛ وشهاب العشري، أيقونة الكوميديا الذي بدأ مسيرته في سن 16؛ وهاشم الجارحي، الذي يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة في مجال الكوميديا.