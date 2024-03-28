«تريندز» يوسع نقاط توزيع إصداراته

كشف مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن توسيع قاعدة توزيع إصداراته المتنوعة التي تزيد على 200 عنوان، لتشمل أكثر من 4000 موقع في مختلف قارات العالم، وذلك بهدف الدعم المتواصل والراسخ للعلم والمعرفة والإبداع، وتعزيز ثقافة القراءة ونشر الفائدة العلمية على نطاق واسع.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تعزيزاً للجهود والآليات التي ينتهجها مركز تريندز في دعم انتشار إصداراته كافة، والتي تتمثل في توافر الإصدارات على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، حيث يتاح عليه شراء الإصدارات مباشرة، أو من خلال المشاركات الإقليمية والدولية في معارض الكتب والمحافل الثقافية والفعاليات الدولية المتنوعة.



نقاط توزيع عالمية

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن إتاحة كتب وبحوث المركز في 4000 موقع بمختلف قارات العالم، تعد خطوة توسعية جديدة ضمن استراتيجية «تريندز» العالمية التي تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى إصدارات المركز وكتبه وإبرازها عالمياً، من خلال إتاحة المحتوى العلمي والبحثي عبر شبكة واسعة ومتنوعة من نقاط التوزيع التي تنتشر في مختلف دول العالم وقاراته كافة.

وأشار العلي إلى أن توسيع نطاق نقاط التوزيع على مستوى العالم يسمح بوصول إصدارات «تريندز» المتنوعة إلى شرائح أكبر وفئات أكثر تنوعاً في مختلف بقاع الأرض، ما يدعم جهود البحث العلمي، ويعزز الاستفادة من المخرجات العلمية والمعرفية من بحوث ودراسات في مختلف المجالات، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي في سياق رحلة «تريندز» المتواصلة نحو استشراف المستقبل بالمعرفة، كما تلبي طموحات واستراتيجية المركز نحو نشر العلم والمعرفة.



قاعدة الشركاء

وأكد الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، أن توسيع دائرة نقاط توزيع كتب وبحوث ودراسات المركز حول العالم، تهدف إلى توسيع قاعدة البيانات من خلال تحقيق المزيد من التعاون والشراكة مع المؤسسات العلمية والبحثية، متبعاً في ذلك نظام توزيع فعال يسهل وصول الكتب إلى القارات السبع بسرعة وكفاءة.

ونوه العلي بأن هذه الخطوة تسعى أيضاً إلى إقامة شراكات جديدة مع مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات الثقافية حول العالم لتبادل الموارد والمعرفة وتعزيز منظومة التوزيع العالمي.



البحث العلمي

بدورها، أوضحت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في «تريندز»، أن إصدارات المركز العلمية والبحثية والمعرفية أصبحت متاحة في بقاع الأرض كافة، من خلال 4000 موقع ونقطة توزيع، مضيفة أن هذا الإنجاز يصب في خدمة البحث العلمي وانتشاره، ويتيح وصول ما يزيد على 200 عنوان متنوع من إصدارات المركز إلى جميع الخبراء والمتخصصين والباحثين والطلاب حول العالم.

وبينت المرزوقي أن إصدارات «تريندز» التي باتت متاحة في معظم دول العالم تلبي شغف المهتمين بالقضايا الاقتصادية أو الأحداث السياسة المتسارعة، فضلاً عن الكتب التي تنصب على الأمن الدولي والإنساني والعلوم الاجتماعية، فضلاً عن إصدارات تناقش قضايا معاصرة مختلفة، خاصة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.