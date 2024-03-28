عددان جديدان من «الشرقية» و«الوسطى»

صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «55» من كل من مجلة «الوسطى» ومجلة «الشرقية»، عن شهر أبريل 2024، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.

وخصص العدد الجديد من مجلة الشرقية باب «إنجاز» للمشروعات التطويرية الجديدة في مدينة كلباء، والتي كان من أحدثها مشروع الحدائق المعلقة، والذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مارس المنصرم، وكذلك مشروع الطهر العربي ضمن التوسعة الجديدة لمركز الحفية لصون البيئة الجبلية في مدينة كلباء، إضافة لمنطقة مظلات الغزلان الموازية لمحمية الحفية.

فعاليات

وخصصت مجلة «الوسطى» ملف «إنجاز» لرصد فعاليات أيام الشارقة السينمائية، التي احتضنتها الحديقة الجيولوجية في بحيص، والتي نظمتها «مؤسسة فن»، بهدف توفير منصة مبتكرة لدعم المبدعين، وتمكين أصحاب المواهب الناشئة، وتأسيس مجتمع من محبي السينما والمتخصصين فيها، وجاء اختيار الحديقة الجيولوجية لاحتضان فعاليات الأيام السينمائية، للترويج للمعالم السياحية في إمارة الشارقة، وتقديم تجربة سينمائية تجمع بين الفن وجمال الطبيعة.