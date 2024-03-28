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سعيد بن مكتوم يتوج الفائزين في تحدي البادل الزوجي بدورة ند الشبا

3/28/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في منافسات بطولة تحدي البادل للفئة الزوجية التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي ضمن فعاليات النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية".

وفاز الثنائي الإيراني آريا روجاني وهامي جولستان بلقب البطولة بعد تغلبه على الثنائي الكويتي محمد التركي وحسين شمس في المباراة النهائية أمس الأربعاء بنتيجة 2-1.

شارك في البطولة 16 فريقًا من 11 دولة هي الإمارات، والسعودية، واليابان، والكويت، وإيران، وأستراليا، ولبنان، وقطر، وروسيا، والبحرين، وسريلانكا.

وتنطلق غداً منافسات الفئة المحلية (20 نقطة) التي يشارك فيها 128 لاعبًا يمثلون 64 فريقًا، كما تتواصل منافسات الفئة المحلية (100 نقطة) التي يشارك فيها 64 لاعبًا يمثلون 32 فريقًا.

وفي الكرة الطائرة أكمل فريق "الجوارح" المربع الذهبي لفرق نصف النهائي في الدورة، وذلك بعد فوزه على فريق "الملك" بنتيجة 3-0، وارتفاع رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الثانية لينضم إلى فرق "زعبيل2"، و"فهود زعبيل"، و"الامبراطور".

وتقام مباراتي نصف النهائي غداً ، حيث يلتقي "زعبيل 2" مع "الإمبراطور"، وتليها مباراة "فهود زعبيل" مع "الجوارح".

وفي كرة السلة على الكراسي المتحركة، أحرز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف المركز الثالث، والميدالية البرونزية، بعد فوزه على فريق محاكم دبي 43-32 في المباراة التي جرت بينهم أمس الأربعاء على صالة نادي دبي لأصحاب الهمم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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