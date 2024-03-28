رسمياً.. كاف يعلن موعد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) مواعيد نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والكونفدرالية لموسم 2023-2024.
وذكر الكاف عبر موقعه على الإنترنت أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام يوم 18 مايو القادم بينما تلعب مباراة الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.
ويقام ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم 12 مايو ثم تلعب مباراة الإياب يوم 19 من نفس الشهر.
ويلعب الأهلي المصري حامل اللقب مع سيبما التنزاني، ومازيمبي من الكونجو الديمقراطية ضد بترو أتليتيكو الأنجولي، والترجي التونسي مع آسيك من ساحل العاج، ويانج أفريكانز التنزاني ضد صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية الذي ينطلق غدا الجمعة.
وفي دور الثمانية بالكونفدرالية، يلعب الزمالك المصري ضد منافسه المحلي مودرن فيوتشر، وأبو سليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري ضد اتحاد العاصمة الجزائري، وستاد مالي ضد دريمز الغاني.
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