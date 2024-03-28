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رسمياً.. كاف يعلن موعد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

3/28/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) مواعيد نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والكونفدرالية لموسم 2023-2024.

وذكر الكاف عبر موقعه على الإنترنت أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام يوم 18 مايو القادم بينما تلعب مباراة الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

ويقام ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم 12 مايو ثم تلعب مباراة الإياب يوم 19 من نفس الشهر.

ويلعب الأهلي المصري حامل اللقب مع سيبما التنزاني، ومازيمبي من الكونجو الديمقراطية ضد بترو أتليتيكو الأنجولي، والترجي التونسي مع آسيك من ساحل العاج، ويانج أفريكانز التنزاني ضد صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية الذي ينطلق غدا الجمعة.

وفي دور الثمانية بالكونفدرالية، يلعب الزمالك المصري ضد منافسه المحلي مودرن فيوتشر، وأبو سليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري ضد اتحاد العاصمة الجزائري، وستاد مالي ضد دريمز الغاني.

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