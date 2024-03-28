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وداع مؤلم..ريال مدريد يُحضر لرحيل أسطورته الكرواتية لوكا مودريتش بشكل نهائي

3/28/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أفادت شبكة "ريليفو" الإسبانية بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تعمل حاليا على خطة توديع أسطورته الكرواتية لوكا مودريتش بأفضل طريقة ممكنه قبل انتهاء عقده الصيف المقبل.

وسينتهي عقد لوكا مودريتش (38 عاما) مع ريال مدريد عقب انتهاء الموسم، ولن يقوم اللاعب بتمديده لفترة أطول لينتهي مشوار النجم الكرواتي مع "الميرينغي" الحافلة بالإنجازات.

وأشارت شبكة "ريليفو"، وفقاً لروسيا اليوم إلى أنه على الرغم من أن رحيل مودريتش مؤلما، إلا أن النادي واللاعبين بدأوا في قبول فكرة وداع اللاعب.

وأكدت الشبكة على أن علاقة مودريتش ستنتهي بشكل رسمي مع ريال مدريد في 30 من شهر يونيو المقبل، وتفكر الإدارة في إعلان رحيل النجم الكرواتي قبل انتهاء الموسم للحصول على وداعية تليق بتاريخه من قبل الجماهير واللاعبين.

وأضافت شبكة "ريليفو"، أن وداعية مودريتش في ريال مدريد ستليق بكل تأكيد بتاريخ اللاعب الذي يعد من أساطير النادي.

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