خوفاً من هجمات إرهابية..دول أوروبية تقرر إرسال جنودها لحماية أولمبياد باريس

سترسل "عدّة دول أجنبية" بينها بولندا قوات مسلحة للمساعدة على توفير الأمن في أولمبياد باريس الصيف المقبل، فيما رفعت فرنسا حالة التأهب إلى أعلى مستوى بمواجهة التهديد بوقوع هجمات، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الخميس من وزارة الدفاع.

وبحسب الوزارة الفرنسية "ستساعدنا العديد من الدول الأجنبية على تعزيز بعض المجالات الحيوية، على غرار قدرة التعامل مع الكلاب الخاصة بوحدات الشرطة، حيث تكون الاحتياجات هائلة" خلال الألعاب المقررة بين 26 يوليو و11أغسطس.

وفيما ذكر المصدر عينه ان هذه الممارسة شائعة، أشار إلى أن الجنود الفرنسيين شاركوا في ضمان أمن كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام 2022.

وأعلن وزير الدفاع البولندي في وقت سابق الخميس ان بلاده سترسل تعزيزات عسكرية للمساعدة على توفير أمن الأولمبياد الصيفي، دون توضيح عدد الجنود.

كتب فلاديسلاف كوشينياك-كاميش على منصة أكس "ستُنشر قوة من جنودنا بالإضافة إلى كلاب بوليسية في باريس. هدفها الرئيس سيكون الكشف عن المتفجرات ومكافحة الارهاب".

وبحسب وزير الدفاع الفرنسي، سينشر 18 ألف جندي فرنسي خلال الألعاب، بينهم ثلاثة آلاف مسؤولون عن المراقبة الجوية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال رفع الأحد حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.

قال عبر منصة إكس إثر اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزيه "نظرا لإعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا، فقد قررنا رفع التأهب الأمني إلى أعلى مستوى" بعد خفضه إلى المستوى الثاني في مطلع العام.

وقالت رئاسة الوزراء إن "تبني هجوم موسكو أتى من تنظيم "داعش" في خراسان. وهذا التنظيم يهدد فرنسا وهو ضالع في العديد من خطط الهجوم المحبطة مؤخرا في العديد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا".

وأدى الهجوم الذي وقع الجمعة الماضي في قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو إلى مقتل 143 شخصاً.

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