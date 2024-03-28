مجلس حكماء المسلمين .. مبادرات استثنائية لحماية كوكب الأرض



تبنَّى مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عددًا من الإجراءات العملية للتصدي لتغير المناخ، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي للحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتشجيع على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتبني المستدام للتكنولوجيا النظيفة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليته الدينية والإنسانية، وفي ظل كون قضية التغير المناخي واحدةً من أهم القضايا الملحة التي تهدد الحياة على سطح الكوكب.

ففي عام 2021 وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف "COP26" في مدينة غلاسكو، بعث فضيلة الإمام الأكبر برسالة إلى العالم أجمع يحذر من تداعيات تغير المناخ ووصفها بأنها ناقوس خطرٍ يؤكِّد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغير المناخي، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي.

وبالتزامن مع انعقاد قمة المناخ "COP27" في جمهورية مصر العربية نهاية عام 2022، أكد شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين أهمية توعية النشء بالقضايا البيئية ومواجهة التغيرات المناخية؛ من خلال المناهج والمقررات الدراسية؛ نظرًا لما يشهده عالمنا من تحديات وتداعيات خطيرة تهدد مستقبل الإنسان المعاصر والأجيال القادمة.

وفي العام نفسه وخلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس حكماء المسلمين الذي عُقِدَ برئاسة د.أحمد الطيب، وبحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسية الكاثوليكية، الذي شهدته العاصمة البحرينية المنامة، أكَّد فضيلته أن الإسلام أوجب الحفاظ على البيئة، ودعا إلى الاستثمار في استدامة مواردها، وحرَّم قطع الأشجار والنباتات أو إغراقها بالماء بهدف تخريبها، محذرًا من أن ما نشهده اليوم من فسادٍ وإفسادٍ في الأرض، وطغيان على موارد البيئة المستخلف فيها الإنسان لتعميرها، هو سيرٌ في اتجاه معاكس لإرادة الله في كونه الفسيح.

وبالتزامن مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف "COP28" خلال العام الماضي، قام مجلس حكماء المسلمين بجهودٍ مكثفةٍ، لتفعيل دور قادة الأديان في مواجهة القضايا والتحديات العالمية، والإسهام في إيجاد الحلول الفاعلة والملموسة لها، خاصة قضية المناخ، في ظل ما يشهده العالم من تداعيات سلبية لأزمة التغيرات المناخية، التي أصبحت تهدد الحياة على سطح كوكب الأرض.

وشَهِدَ عام 2023 تحركًا دؤوبًا، شرقًا وغربًا، لحشد أصوات القادة الدينيين في مواجهة قضية المناخ؛ حيث أجرى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، عدة زيارات إلى العاصمة الإيطالية روما، التقى خلالها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية؛ لبحث إطلاق مبادرة لتفعيل دور قادة الأديان في مواجهة التحديات المناخية، بالإضافة إلى تنظيم المجلس مؤتمر الأديان والتغير المناخي في جنوب شرق آسيا، الذي استضافته العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وحضره ما يقرب من 150 من ممثلي الأديان المختلفة في منطقة جنوب شرق آسيا، إلى جانب علماء ومفكرين وشباب مهتمين بقضايا تغير المناخ.

كما نظَّم المجلس خلال العام نفسه، بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" ووزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، القمة العالمية لقادة الأديان ورموزها من أجل المناخ، التاي حضرها ممثلون عن 18 ديانة و30 مذهبًا وطائفة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب علماء وأكاديميين وخبراء في البيئة، وممثلين عن المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والنساء والشعوب الأصلية.

وتوجت هذه القمة بإصدار وثيقة "نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك من أجل المناخ" الذي وقَّع عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور

أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، إلى جانب 28 من قادة الأديان ورموزها؛ حيث دعا البيان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لمواجهة الأزمة المناخية والحفاظ على كوكب الأرض.

وتوجت هذه الجهود بعقد جناح الأديان في "COP28"، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، الذي شَهِدَ انعقاد أكثر من 65 جلسة حوارية، حاضر فيها نحو 325 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم، كما وفَّر منصة عالمية للمناقشة والحوار بين الأديان من أجل اتخاذ إجراءات طموحة وفعَّالة تعزز العدالة البيئية وتحافظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة.

ويهدف المجلس خلال الفترة القادمة البناء على هذه الجهود من أجل تعزيز جهود قادة ورموز الأديان في تسريع جهود مكافحة التغير المناخي خاصة في المجتمعات الضعيفة حول العالم.

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