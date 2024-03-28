تحطم طائرة عسكرية روسية قبالة سواحل القرم

تحطّمت طائرة عسكرية روسية، اليوم، في البحر قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في عام 2014، حسبما أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول المعيّن من موسكو.

وقال الحاكم ميخائيل رازفوزاييف، في رسالة عبر تطبيق «تلغرام»: «سقطت طائرة عسكرية في البحر»، مضيفاً أن الطيار خرج بسلام، وتم انتشاله من قبل عناصر الإنقاذ.

وفي وقت سابق، أفادت قنوات روسية على منصة «تليغرام» بأن طائرة مقاتلة روسية من طراز «سو-35» تحطمت بالقرب من مدينة سيفاستوبول. ولم يتضح سبب الحادث بعد.

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