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ذكرى القائد الباني

3/28/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عشرون عامًا من رحيل الوالدِ
شيخِ الجزيرة ذي المناقبِ زايدِ


غادرتَ هذي الأرضَ في رمضانها
وتركتنا نبكي بلوعة فاقدِ


ما غاب طيفُك عن قلوبِ أحبّةٍ
نقشوك في صخر الزمان الخالدِ


يا زايدَ الخيرات ذكرك خالدٌ
بين الأحبة كالنُّضارِ التالدِ


أنت الذي وحّدتَ بين قلوبنا
وسموتَ فينا للزمان الصاعدِ


وبنيتَ أروعَ دولةٍ في أمّةٍ
تمشي بعزمٍ خلفَ أشرفِ قائدِ


ألّفتَ بين رجالنا بجَسارةٍ
وأتتك كلُّ عزيمةٍ من راشدِ


فطلعتُما نَجمَين في قلب الدُّجى
وأنرْتُما ليلَ الزمانِ الراقدِ


يا زايدَ الخيرات لستَ بغائبٍ
عن قلبِ أبناء الزعيم الماجدِ


قد كنتَ فينا للضعيف مُواسيًا
ومُخفِّفًا حزنَ اليتيمِ الفاقدِ


قد كنتَ للعثراتِ أكرمَ جابرٍ
ولمبتغي الخيرات أجودَ رافدِ


وبنيت للأحرار أجملَ دولةٍ
فتفيّأوا ظِلَّ الأمان الراغدِ


هذي الإماراتُ التي لا تنحني
إلا لقيّوم السماء الواحدِ


أضحت بعين كبيرها وزعيمها
صقر الرجال عميدها بوخالدِ


حِلمٌ وإنجازٌ وكلُّ مروءةٍ
نسلٌ تحدّر من سُلالة زايدِ


وعضيدُه في النائبات سَميُّه
شيخُ البلاد عقيدُها بو راشدِ


فاهنأ قريرَ العين إنّ بلادنا
محروسةٌ رغم الحسود الجاحدِ


غشّاك مولاك الكريمُ برحمةٍ
تغدو بها في الحشر أكرمَ وافدِ


صلى الإله على الحبيب المصطفى
ما رنَّ طيرٌ فوق غصنٍ مائدِ


والآل والصحب الكرام جميعهم
من كل ميمون النقيبة عابدِ

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