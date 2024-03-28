القرية العالمية تحتفل بفعاليات رمضانية مميزة وتوفر تجربة شيقة للتراث والتسلية

في قلب دبي، حيث تلتقي الثقافات وتتعانق الحضارات، تقف القرية العالمية كرمز للتنوع والإبداع، خاصة في شهر رمضان المبارك؛ إذ تتحول هذه الواحة الثقافية خلال الشهر الفضيل إلى ملتقى للروحانيات والتقاليد التي تمتد عبر القارات، تاركةً بصمة لا تُنسى في قلوب زوارها.

القرية العالمية، التي تعتبر من أبرز معالم دبي السياحية، لا تدخر جهدًا في رمضان لتقديم تجارب فريدة تعكس جوهر الشهر الكريم من الأسواق التي تعج بالمنتجات الحرفية والتراثية، إلى العروض الثقافية التي تحكي قصص الأمم، فكل زاوية في القرية العالمية تروي قصة مختلفة.

وتعدّ فعاليات شهر رمضان في القرية العالمية تجربة لا تُنسى للزوار، حيث يمكنهم الاستمتاع بالتراث والثقافة والترفيه في جو من الفرح والترابط الاجتماعي، بينما يتوفر أكثر من 250 منفذاً للمأكولات والمشروبات تقدم الإفطار والسحور في أجواء تقليدية، ما يتيح للزوار تجربة الأجواء الرمضانية الأصيلة.

كما تتألق الوجهة بفعالية "سوق الروائع الرمضانية" الذي يقدم تجارب وأجواء استثنائية للضيوف تضم تسوق المنتجات الرمضانية التي تم جمعها من الأجنحة المختلفة في القرية العالمية، إضافةً إلى عروض الحكواتي والفوازير، وتذوق مجموعة من ألذ المأكولات الإماراتية الشعبية والأصيلة، فضلا عن تنظيم مبادرة "مأدبة رمضان" كل يوم ثلاثاء من الشهر الفضيل، التي توفر للضيوف تجربة إفطار مميزة في أجواء رائعة.

كما تقدم القرية العالمية خلال شهر رمضان تجربة ترفيهية شاملة وممتعة للزوار من جميع الأعمار والثقافات من خلال مجموعة متنوعة من العروض الرمضانية، بما في ذلك عروض الأوركسترا العربية اليومية على المسرح الرئيسي والعروض الحية التي تعكس التراث والثقافة الإماراتية والعربية مثل العود والناي والكمان والقيثارة. وتمتد العروض أيضاً لتشمل عروضا رمضانية مخصصة للضيوف الصغار في مسرح الصغار مثل عروض السينما الكرتونية طوال أيام الأسبوع، وعروض الدمى المتحركة في أيام نهاية الأسبوع.

ويمكن لزوار القرية العالمية أيضاً الاستمتاع بعروض الألعاب النارية الموسيقية في كل يوم خميس وجمعة، وإلتقاط أروع الصور التذكارية بجانب عروض الليزر والنار الرمضانية الحصرية التي يتم تقديمها يومياً عند بحيرة التنين.

وقالت زينة داغر، نائب رئيس أول للعمليات في القرية العالمية: "نحن سعداء بالاحتفاء بهذا الشهر الفضيل مع ضيوفنا، ونرحب بهم يومياً للتعرف على أروع العادات الرمضانية من حول العالم، وتذوق ألذ النكهات على الإفطار والسحور، وتسوق المنتجات الرمضانية المتميزة، ومشاهدة باقة من أجمل العروض الرمضانية الحية، ليعيشوا معنا ذكريات لا تنسى في عالم أكثر روعة".

وأكد عبدالرحمن الكثيري: "كانت زيارتي للقرية العالمية في شهر رمضان فرصة رائعة للاستمتاع بالأجواء الثقافية والترفيهية. واستمتعت بتجربة الأطعمة الشهية والتعرف على ثقافات مختلفة، وكانت تجربة ممتعة ومفيدة لي ولعائلتي".

من جانبه قال السائح جون لوكاس: "زيارتي للقرية العالمية في رمضان كانت لحظة تواصل وتلاقٍ بين الثقافات، حيث وجدت نفسي جزءًا من تجربة جمعت بين التراث والحداثة. وشعرت بروحانيات شهر رمضان و شعرت بأنني استمتع بروح الإنسانية والتسامح في كل جناح ادخله".

جدير بالذكر أن القرية القرية العالمية تستقبل ضيوفها يومياً خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 6 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل، وتستهدف في موسمها الحالي تجاوز الرقم القياسي السابق بوصول عدد زوارها إلى 9 ملايين، مع تقديم أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي.

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