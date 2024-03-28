بيت محمد بن خليفة يستضيف ندوة سخاوة نفس



ضمن برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال شهر رمضان المبارك، وتحت رعاية وحضور الشيخ الدكتور سعيد بن محمد بن خليفة آل نهيان، استضاف بيت محمد بن خليفة التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي مساء أمس ندوة بعنوان "سخاوة نفس" وذلك بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، والتي تحدث فيها كل من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم من جمهورية مصر العربية وهو عميد كلية الدعوة الإسلامية في القاهرة، وفضيلة الدكتور توفيق بن مولاي أحمد العبقري من المملكة المغربية، ورئيس لجان جائزة محمد السادس الدولية للقرآن الكريم. وحضر الندوة الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري رئيس جمعية الإمارات للسرطان، وأحمد راشد النيادي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمهندس فهد سعيد النعيمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة العين، والدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، ونخبة من الضيوف.



وقال فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم:“إن الذي أريد التنويه إليه هو أن السخاء يكون من دون طلب ولا حتى سؤال. فالشخص إذا ما اتصف بالسخاء فقد علت وسمت نفسه، ويسارع بتقديم الخير للفئات المحتاجة، لاسيما وأن شهر رمضان هو شهر الاستثمار في السخاء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان". مؤكدا على أن السخي يكون دائما في حالة من العطاء وبلا توقف، فالسخاء والجود بالصدقة وغيرها من أنواع الخير في هذا الشهر الفضيل دليل على الرحمة، والشعور بالآخرين، فالله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه، ومدعاة في الوقت ذاته لزيادة المال وتحقيق بركته، ونزول الخيرات، وحلول البركات.

وأوضح فضيلة الدكتور توفيق بن مولاي أحمد العبقري أن للجود فيه شأنا عظيما وفوائد كثيرة، فشهر رمضان موسم للمتصدقين وفرصة سانحة للباذلين والمعطين.



وأضاف:"فينبغي على الإنسان أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم فيتصدق ليواسي الفقراء والمحتاجين ويبذل في مشاريع الخير. نعم، فما أجمل البذل وما أحسن الصدقة والعطاء".

ومن جانب آخر أكد كل من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم، وفضيلة الدكتور توفيق بن مولاي أحمد العبقري على أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يعتبر رمزا للوفاء والعطاء والسخاء، حيث شمل عطاؤه شعب دولة الإمارات فقط، وشمل أيضا المحتاجين في جميع أنحاء العالم.

وقام في نهاية الندوة سعادة أحمد راشد النيادي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتسليم درع تذكاري مقدم من الهيئة للشيخ الدكتور سعيد بن محمد بن خليفة آل نهيان.

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