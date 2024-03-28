مطر الطاير: زايد للعمل الإنساني.. لا حدود لخير الإمارات على العالم

أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أنّ "يوم زايد للعمل الإنساني"، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، هو رسالةُ خير من الإمارات للعالم، ورمزٌ لمسيرة الإمارات الحافلة بالعطاءات وعنوانٌ لسخاء البلاد على الإنسانية جمعاء، وأن سياسة الأعمال الإنسانية وتطويرها باتا ركناً أساسياً ومنهاج حياة لأبناء زايد.

وقال: إن الإمارات، وتخليداً لذكرى رحيل القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجدد مبادراتها الإنسانية بخير لا ينقطع ومستدام لنصرة المحتاجين في كل أرجاء العالم، من خلال أعمال ومبادرات لا تخضع للبقعة الجغرافية، ولا العرق، ولا اللون، ولا الديانة، وإنما ترعى في المقام الأول الإنسانية وتقديم الدعم للمحتاجين.

وأضاف الطاير: إن "أبناء زايد" يواصلون السير على درب القائد في العطاء، نهجَ حياة، وانطلاقاً من مبادئ البلاد العشرة خلال الخمسين عاماً المقبلة التي نصت على أن المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة تُمثل جزءاً من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية، لتتواصل مبادرات الخير، التي يحرص على رعايتها وإطلاقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخوه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لتتنوع في مضمونها وأهدافها، مجتمعة على خدمة الإنسانية ونصرة المستضعفين.

وأوضح أن إسهامات الإمارات في العمل الإنساني، أصبحت رائدة، وهو ما ظهر جلياً في عملية "الفارس الشهم 2" لدعم متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، و"الفارس الشهم 3"، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية لمواطني قطاع غزة، لتواصل مسيرة العطاء، إضافة إلى مبادرات "المليار وجبة"، والحلول المستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، و"دبي العطاء"، ونشر التعليم في البلدان الفقيرة، وحملة "نور دبي" وإعادة الأمل للمحرومين من نعمة البصر، ومبادرة "كسوة مليون طفل محروم حول العالم"، وغيرها.

وأشار الطاير إلى أن الموروث الإنساني للدولة كبير، وأن ملحمة العطاء الإماراتي للإنسانية لا تتوقف، حيث أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حملة "وقف الأم" التي تهدف لتكريم الأمهات في دولة الإمارات ودعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، في المجتمعات الأقل حظاً، لتواصل أيادي الإمارات البيضاء عطاءاتها للإنسانية، على خطى "زايد الخير".

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