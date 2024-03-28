تريندز يحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، يشكل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والإخاء الإنساني العالمي التي تُعد أساس التعايش السلمي والتنمية المستدامة في عالم يموج بالتحديات.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في تصريح بهذه المناسبة: "إن الاحتفال بهذه المناسبة الإنسانية العالمية يؤكد بجدارة واستحقاق ريادة دولة الإمارات وإنجازاتها الكبيرة، والواضحة في العمل الإنساني وجهود الإغاثة، التي تقوم بها على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأكد أن العمل الإنساني بات نهجاً أصيلاً وسلوكاً خالصاً للإمارات وشعبها؛ سيراً على طريق القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الحكيمة.
وأشار إلى أن هذا النهج صنع فارقاً عظيماً في مجال العمل الإنساني العالمي؛ الأمر الذي ترجم على أرض الواقع بتصدرها المراكز الأولى كونها أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم، قياساً إلى دخلها القومي.
وشدد العلي على أن العمل الإنساني الإماراتي بات عالمياً، وأخذ مساراً ونهجاً مؤسساتياً شاملاً لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، وإنما يبادر إلى التحرك نحو مناطق الأزمات الإنسانية، ويتفاعل معها، ويمد لها يد العون.
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