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تريندز يحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

3/28/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، يشكل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والإخاء الإنساني العالمي التي تُعد أساس التعايش السلمي والتنمية المستدامة في عالم يموج بالتحديات.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في تصريح بهذه المناسبة: "إن الاحتفال بهذه المناسبة الإنسانية العالمية يؤكد بجدارة واستحقاق ريادة دولة الإمارات وإنجازاتها الكبيرة، والواضحة في العمل الإنساني وجهود الإغاثة، التي تقوم بها على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأكد أن العمل الإنساني بات نهجاً أصيلاً وسلوكاً خالصاً للإمارات وشعبها؛ سيراً على طريق القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الحكيمة.

وأشار إلى أن هذا النهج صنع فارقاً عظيماً في مجال العمل الإنساني العالمي؛ الأمر الذي ترجم على أرض الواقع بتصدرها المراكز الأولى كونها أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم، قياساً إلى دخلها القومي.

وشدد العلي على أن العمل الإنساني الإماراتي بات عالمياً، وأخذ مساراً ونهجاً مؤسساتياً شاملاً لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، وإنما يبادر إلى التحرك نحو مناطق الأزمات الإنسانية، ويتفاعل معها، ويمد لها يد العون.

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