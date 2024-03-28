«كابسات» 2024 يحتفل 21 مايو بالذكرى الـ 30 لتأسيسه بمركز دبي التجاري العالمي

ينظم مركز دبي التجاري العالمي من 21 إلى 23 مايو 2024، دورة العام 2024 من «المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات»، احتفاء بالذكرى الثلاثين لانطلاق هذا الحدث الأبرز عالمياً في قطاعات البث والأقمار الصناعية وإنشاء المحتوى والإنتاج والتوزيع ووسائل الإعلام الرقمية.

ويتزامن الحدث مع استضافة مركز دبي التجاري العالمي للنسخة الثانية من معرض «إنتيغريت ميدل إيست»، الذي يعد منتدى رائداً ومنصة تجمع أخصائيي البث المرئي والمسموع وتكنولوجيا الوسائط، حيث يشكل حلقة وصل بين قادة القطاع ومشتري الحلول المتكاملة من قطاعات التعليم والإعلام والترفيه والضيافة وتجارة التجزئة والاتصالات.

ومنذ انطلاقه، شهد معرض «كابسات» تطوراً مستمراً ليواكب أحدث التوجّهات والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ويضم المعرض عروضاً تقديمية وجلسات نقاشية وورش عمل وعروضاً للمنتجات ودروساً رئيسية حول التكنولوجيا ضمن بيئة متنوعة تحفز تبادل المعرفة والخبرات.

ويتوقع أن تصل قيمة سوق الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط إلى 42.72 مليار دولار، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.41 % ليصل إلى 66.99 مليار دولار بحلول عام 2029.

وتحتفظ المنطقة بمكانتها كوجهة رائدة لصناعات المحتوى المصور والبث والأقمار الاصطناعية، وينتظر أن يكشف «كابسات 2024» عن مستقبل إنشاء المحتوى وتوزيعه.

ويشكل الحدث منصة عالمية لقطاع الإعلام والترفيه والتكنولوجيا تستقطب أكثر من 120 دولة، كما يستضيف «مؤتمر المحتوى»، وقمة «سات إكسبو»، وفعالية «نيكستجن كونتينت» التي تتيح فحص المحتوى قبل إصداره، ويوفر الحدث مساحات للتفاعل والمناقشة والابتكار ضمن اقتصاد المبدعين والاستثمار المستدام للفضاء.

ويجمع «إنتيغريت ميدل إيست» قادة التكنولوجيا في مجال الأنظمة المتكاملة والتكنولوجيا السمعية البصرية، ويستقطب المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويهدف إلى إبراز تطور سوق التكنولوجيا السمعية البصرية الذي يتوقع أن تصل قيمته إلى 396.41 مليون دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.61 % في الفترة من 2024 إلى 2028، وفقاً لدراسة «تكنافيو» التحليلية لسوق البث المرئي والمسموع.

وسيسلط المعرض الضوء على التطورات في سوق المباني الذكية الذي يُتوقع أن يشهد ارتفاعاً من 96 مليار دولار في عام 2023 إلى 408 مليارات دولار بحلول 2030، وفقاً لتقرير صادر عن «ماركت ريسيرتش فيوتشر».

وسيناقش المعرض مواضيع الابتكار، والميتافيرس ومستقبل العمل واللوحات الرقمية الأساسية للأعمال والمباني الذكية والتصميم المستدام، بالإضافة إلى أجندة خاصة بصناعة التكنولوجيا السمعية البصرية.

وقال أبيشيك جاناباثي، مدير في مركز دبي التجاري العالمي: «توفر استضافة المعرضين، منصة فريدة تجمع رواد قطاعات المحتوى والبث والأقمار الاصطناعية والإعلام والترفيه، ولطالما نجح «كابسات» في استقطاب مشاركين من مختلف القطاعات»، متوقعاً أن يتيح هذا التعاون آفاقاً جديدة لرواد التكنولوجيا ومشتري الحلول المتكاملة لاستكشاف التوجهات الناشئة في السوق.

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