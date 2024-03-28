«سوق دبي» يستضيف من قمة أسواق رأس المال في المنطقة مايو المقبل



ينظم سوق دبي المالي النسخة الثانية من القمة السنوية لأسواق رأس المال، القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز على الاكتتابات العامة الأولية (IPO)، حيث ستلعب القمة والمقرر عقدها 1 و2 مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي، بمثابة منصة رئيسية لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وتنمية الحوارات الفعالة داخل المنظومة الديناميكية لأسواق المال في دبي، وذلك بعد النجاح الذي شهدته قمة الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي.

الاكتتابات الأولية

وبعد التفاعل الكبير الذي شهدته النسخة السابقة من قمة أسواق رأس المال في دبي خلال العام الماضي، ستسهم نسخة العام 2024 من القمة بدور محوري في زيادة الاهتمام بالاكتتابات العامة الأولية والإدراجات عبر مختلف فئات الأصول، إلى جانب تحفيز المناقشات حول أنشطة جذب رأس المال والابتكارات المالية. كما سيطلع الحضور المشاركون في القمة على أفكار ورؤى قيمة من خلال الجلسات الرئيسية في القمة، وسيحظون بفرص للتواصل مع قادة الأعمال المؤثرين، لاستكشاف سبل تسريع النمو مع مجموعة من الشركات الأكثر تميزاً في المنطقة.

وستضم قمة أسواق رأس المال قائمة من الرعاة المرموقين من فئة البلاتينيوم؛ مثل «بنك أوف أمريكا»، «سيتي بنك»، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك «إتش إس بي سي»، إلى جانب الرعاة الذهبيين، مثل «بنك كريدي أجريكول/ كيبلر شيفرو»، مركز دبي المالي العالمي، «غولدمان ساكس»، «جي بي مورغان»، «مويلس أند كو»، و«روتشيلد». والرعاة من الفئة الفضية مثل «إي اف جي هيرمس»، «مورغان ستانلي»، «ستاندرد آند بورز جلوبال S&P». وستسهم هذه المجموعة المتميزة من الرعاة في تعزيز سمعة القمة كفعالية رئيسية لقيادات القطاع والمستثمرين وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية.

تقدم استثنائي

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نحرص على أن تسهم قمة أسواق رأس المال هذا العام في تعزيز التقدم الاستثنائي الذي شهدته دبي على مسار تحولها إلى مركز عالمي رائد لأسواق المال. حيث جذبت الاكتتابات العامة في دبي منذ 2021 ما يفوق مبلغ تريليون درهم من جميع فئات المستثمرين. وستتميز النسخة الثانية من هذه القمة بمزيج فريد من المشاركين من الشركات المدرجة والشركات المقبلة على الاكتتاب، إضافة إلى نخبة من الخبرات والشركاء الإقليميين والعالميين من البورصات والسلطات التشريعية والمؤسسات المالية، لتقديم منصة رئيسية تدعم القطاعات الاقتصادية وأصحاب القرار لتعزيز ودعم النمو في ساحة أسواق رأس المال».

رؤية طموحة

وأشار أرشد غفور، رئيس بنك أوف أمريكا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في فبراير من العام 1972، أسس بنك أوف أمريكا عملياته رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مر السنين شهدنا التحولات الاقتصادية والمالية في الإمارات، وذلك بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة في دبي. ومن خلال موقعنا الرائد في السوق الأولية النشطة للاكتتابات العامة، والذي يدعمه التزامنا الطويل الأمد بأن نكون واحدة من كبار المتداولين ومزودي السيولة في السوق الثانوية، عمل بنك أوف أمريكا على بناء شراكات قوية مع أصحاب المصلحة بهدف تحقيق النمو والازدهار المستدام. لقد كان لي شرف كبير بالمشاركة في نجاح دبي كمركز مالي عالمي وتطور أسواق رأس المال فيها. وما نراه الآن ليس إلا بداية هذا المسار الواعد».

وقالت ماريا إيفانوفا، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي في الإمارات: «نحن فخورون برعاية القمة الثانية لأسواق رأس المال في سوق دبي المالي والمساهمة في إثراء الحوارات والمناقشات حول تطورات أسواق رأس المال العالمية والمحلية. وقد شاركت مجموعة سيتي على مدى ستة عقود في ترتيب العديد من المعاملات المصرفية والاستثمارية الوازنة، والتي واكبت تطور دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى لعب دور أكبر في ترسيخ البيئة المحفزة لتوسع الأسواق المالية في الدولة.

منصة استراتيجية

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نحن سعداء بتجديد شراكتنا مع سوق دبي المالي لاستضافة وتنظيم قمة أسواق رأس المال الرائدة، والتي تعد منصة استراتيجية بارزة تستهدف تطوير المشهد الاستثماري في المنطقة. وقد أثبت بنك الإمارات دبي الوطني دوره المحوري في هذا الصدد، حيث يتبنى سلسلة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق، وذلك من خلال الاستثمار في التحول الرقمي وقيادة العديد من عمليات الإدراج الجديدة. كما أن دعمنا لهذه القمة يعد شاهداً قوياً على التزامنا بالمساهمة في رفع مستوى الوعي حول السوق المحلية وتسليط الضوء على قصص نجاحها بشكل عام».

أولوية أساسية

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات العربية المتحدة: «يمثل ربط العملاء بالفرص الكبيرة في الأسواق المالية في المنطقة عبر شبكتنا الدولية أولوية أساسية بالنسبة لبنك HSBC. وباعتبارنا البنك الوحيد الذي تصدر القائمة السنوية لعمليات الاكتتابات العامة وأسواق الدين في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط على مدى ثلاث سنوات متتالية، فإننا نرى أن قمة أسواق رأس المال التي ستعقد في سوق دبي المالي تشكل منصة ممتازة للمستثمرين ولجهات إصدار الأوراق المالية وأصحاب المصالح في القطاع المصرفي لاستكشاف الفرص والمساهمة في تشكيل مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة».

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