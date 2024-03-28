40 شبكة تلفزيونية تقدم بثاً مباشراً لكأس دبي العالمي

أكد نادي دبي لسباق الخيل، اكتمال كل الترتيبات المتعلقة بنقل أمسية كأس دبي العالمي، يوم السبت 30 مارس، من مضمار ميدان، عبر النقل التلفزيوني المباشر إلى جميع أنحاء العالم، وسيتمكن المشاهدون في 150 دولة من متابعة الحدث على الهواء عبر 40 شبكة تلفزيونية ناقلة لأمسية كأس دبي العالمي التي تبلغ جوائزها 30.5 مليون دولار.

وتعتبر الأمسية واحدة من أرفع فعاليات سباقات الخيل في الروزنامة العالمية، وتضم تسعة سباقات، منها ستة بالفئة الأولى، وتشهد الأمسية هذا العام مشاركة أكثر من 33 فائزاً بسباقات الفئة الأولى، وعودة ستة من الفائزين التسعة العام الماضي، وجميعهم يسعى للتتويج بالألقاب.

السباق الأبرز بالأمسية هو كأس دبي العالمي بجوائزه التي تبلغ 12 مليون دولار أمريكي برعاية طيران الإمارات، حيث يدافع أوشبا تيسورو عن لقبه الذي حققه بالعام الماضي، في مواجهة الفائز بكأس السعودية سنيور بسكادور، ووصيف كأس بريدرز كب ديرما سوتوجاكي.

يضيف كبير خان الفائز بسباق تحدي آل مكتوم (فئة1) في يناير الماضي نكهة مختلفة، حيث يسعى الجواد لتحقيق المفاجأة لملاكه من كازخستان، واجتذبت مشاركته جمهوراً كبيراً في كازخستان لمتابعة أمسية كأس دبي العالمي، ما دفع قناة كازاسبورت (Qazsport) الرياضية الرائدة لإعلان نقلها للسباق من داخل مضمار ميدان.

ونجح نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع شركة التوزيع والإنتاج (RMG) ووكالة الحقوق الإعلامية (HBA Media)، في التعاقد مع أكبر الأسماء في مجال النقل التلفزيوني للأحداث الرياضية، وستقوم (RMG) أيضاً بالتعاون مع Timeline TV بتقديم كل خدمات التغطية الإعلامية لنادي دبي لسباق الخيل، ويشمل ذلك برنامج (World Feed programme) الذي يقدمه نك لوك أحد أبرز مقدمي سباقات الخيل.

ومن الشبكات الإعلامية التي تشارك لأول مرة في نقل الحدث، القناة السعودية الرياضية، التي ستكون بجانب قنوات دبي ريسنغ وياس، بالإضافة للقنوات العالمية مثل فوكس سبورت Fox Sports في الولايات المتحدة، وESPN / Star+ في أمريكا الجنوبية، وSuperSport في أفريقيا، وViaplay في أوروبا.

كما تقوم منصة شاهد - إحدى العلامات التابعة لمجموعة إم بي سي (MBC) - ببث وقائع أمسية كأس دبي العالمي مباشرة لقاعدتها الهائلة من المشاهدين على نطاق العالم العربي وأوروبا، وتقدم المنصة خدمة «فيديو حسب الطلب» (VOD) تعد الأولى في العالم العربي.

ستقوم يورو فيشن سبورت (EuroVision Sport)، المنصة الرقمية الجديدة لاتحاد الإذاعات الأوروبية، ببث عالمي كامل لأول مرة في أسواق مختارة في جميع أنحاء أوروبا، ما يضمن تغطية إقليمية شاملة للحدث.

حماس كبير

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «نشعر بحماس كبير لأمسية كأس دبي العالمي 2024 وهي النسخة 28 لهذا الحدث العملاق، حيث تتنافس خيول من 14 دولة في السباقات التسعة بالأمسية، مما اجتذب اهتماماً إعلامياً عالمياً، وقد تلقينا أكثر من 400 طلب تغطية إعلامية مما يدل على القيمة الكبيرة للحدث وسط محبي السباقات».

من جانبه قال سيب فانس، مدير التوزيع التلفزيوني الدولي في RMG: «أمسية كأس دبي العالمي هذا العام لفتت أنظار العالم للقيمة الكبرى للخيول المشاركة فيها من جميع أنحاء العالم، وهذا بالتأكيد محل اهتمام جميع شبكات النقل التلفزيوني، وبالتعاون مع وكالتنا للتوزيع HBA Media فإننا سعداء بأن نقول إنه أينما كنت وحيثما كان موقعك في الكرة الأرضية فإن أمسية كأس دبي العالمي ستكون متاحة لك على الهواء مباشرة في شاشة تلفازك».

وأضاف فانس: «نحن فخورون بتقديم خدمات النقل التلفزيوني والإنتاج لنادي دبي لسباق الخيل، للموسم التاسع على التوالي، والجميع هنا سعداء بالعمل مع فريق العمل بنادي دبي لسباق الخيل، وممتنون للغاية لهذه الفرصة ونتطلع لمواصلة هذه العلاقة القيمة».

وستقوم شبكة Sport 24 بنقل الحدث عبر خطوط طيران مختارة للمسافرين في الأجواء، بينما تقوم Global Eagle بتوفير البث المباشر للركاب المسافرين على السفن البحرية، وستقوم شبكة CNN التي يتابعها أكثر من 347 مليون مشاهد بتغطية أحداث السباق لبرنامجها الرياضي العالمي، كما ستقوم وكالتا رويترز وSNTV بتوزيع التغطية الإخبارية للأمسية على وسائل الإعلام حول العالم.

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