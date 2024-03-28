الأمين العام لاتحاد الكرة: يوم زايد للعمل الانساني مسيرة زاخرة بالعطاء

أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم إن يوم زايد للعمل الانساني يُجّسد مسيرة طويلة زاخرة بالعطاء، وعلامة فارقة في التاريخ، ومناسبة وطنية نستذكر فيها كل أعمال الخير للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقال: "إن هذا اليوم التاريخي مناسبة تدفعنا للاحتفاء بما حققته دولتنا من إنجازات على صعيد العمل الإنساني، وفرصة تحفزنا على إطلاق مزيد من المبادرات الانسانية والخيرية،فالشعب الإماراتي يسير على درب الخير لتحقيق رسالة الإمارات الانسانية, الرسالة التي صاغ مفرداتها وقيمها ومبادئها ووضع أسسها وبنى مدرستها الفريدة المغفور له الشيخ زايد."

وأشار الأمين العام إلى أن يوم زايد للعمل الانساني له جذور عميقة مرتبطة بقيم اجتماعية إماراتية حميدة، مشيراً إلى أن كل مواطن إماراتي يحمل في قلبه نهج زايد الانساني, النهج الذي أسهم بدعم الشعوب المحتاجة في كل أرجاء العالم.

وأضاف: "إن مجتمع كرة القدم الإماراتية يستلهم من نهج زايد كل قيم الخير, ويُسهم في مسيرة العطاء الانسانية، ويحتفي بهذا اليوم العظيم بكل فخر واعتزاز.

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