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طرح تذاكر كأس و درع السوبر الإماراتي القطري

3/28/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن طرح تذاكر "درع السوبر" و"كأس السوبر" التي ستقام
في يومي 12 و 13 أبريل المقبل.

وسيكون الحدث الأول كأس السوبر القطري الإماراتي، بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر 2022-2023، والشارقة الإماراتي بطل كأس رئيس الدولة 2022-2023، وتقام المباراة في 12 أبريل 2024 باستاد الثمامة بالدوحة في السابعة مساء بتوقيت قطر الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

وستكون التذاكر متاحة للجماهير من خلال الرابط :

أما الحدث الثاني فهو درع السوبر الإماراتي القطري، ويجمع شباب الأهلي الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023، والدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر 2022-2023، وتقام المباراة في استاد راشد بدبي في 13 أبريل 2024 المقبل، في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف مساء بتوقيت قطر.

وستكون التذاكر متاحة عبر موقع بلاتينوم ليست:

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