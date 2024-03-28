محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بالسماح بوصول المزيد من السلع الإنسانية إلى قطاع غزة

أمرت محكمة العدل الدولية الخميس إسرائيل "بضمان توفير مساعدات إنسانية عاجلة" لقطاع غزة الذي صارت المجاعة فيه أمرا "واقعا" في ظل الغارات المدمرة والقصف والمعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس والتي تخلف يومياً عشرات القتلى فيما يحاصر الجيش ثلاثة مستشفيات.

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل... إن المجاعة وقعت".



وأضافت أن "على إسرائيل ... اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لأن تضمن من دون تأخير ... ومن دون عراقيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها" في غزة.

وفي يناير، دعت محكمة العدل التي تتخذ من لاهاي مقرا بعد لجوء جنوب إفريقيا إليها، إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، وهو ما أغضب إسرائيل.

فإلى حصيلة الضحايا المروعة والدمار الهائل، خلفت الحرب والحصار الإسرائيلي أزمة إنسانية كارثية في القطاع البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، وحيث لا تكف الأمم المتحدة عن التحذير من المجاعة التي هي "أقرب أن تكون حقيقة واقعة في شمال غزة" وكذلك من انهيار القطاع الصحي "بسبب استمرار الأعمال العدائية والقيود المفروضة على الوصول" إلى مختلف المناطق.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس أن 62 قتيلا و91 جريحًا وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة حتى صباح الخميس جراء القصف والغارات المتواصلة في مختلف أنحاء القطاع من بيت لاهيا وحتى مخيمات النازحين في رفح والمستشفى الكويتي فيها. وتدور معارك قرب مدينة غزة في الشمال وخان يونس في الجنوب.

وبذلك ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 32552 قتيلاً و74980 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، وفق الوزارة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الخميس "في الآونة الأخيرة، تحوّلت مستشفيات الأمل والشفاء ومجمع ناصر الطبي إلى ساحات قتال" متحدثة عن "تقارير مقلقة للغاية" حول العمليات العسكرية الجارية فيها داعية إلى "حماية الطواقم الطبية والمدنيين".

وأضافت أن طواقمها تتلقى "عشرات المكالمات يومياً" لكنهم في أحيان كثيرة لا يستطيعون تلبية النداء وهو ما حدث لمناشدات تلقتها من محيط مستشفى الشفاء، قائلة "إننا نواجه قيوداً تشغيلية وأمنية كبيرة، ونشعر بإحباط عميق" لعدم القدرة على المساعدة.

ولكنها قالت إن "مسؤولية إجلاء المدنيين تقع في المقام الأول على عاتق أطراف النزاع" وإن "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في غزة، ملزمة بتأمين حماية المدنيين وحصولهم على الخدمات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة".

وأفاد غازي الآغا (60 عاما) لفرانس برس بعد وصوله إلى رفح "اعتقلوا الكثير من الشباب من مستشفى ناصر فجر اليوم (الخميس). كنت في خيمة بالمستشفى وأخلينا بالليل. نادوا علينا بمكبر الصوت: اخرجوا وإلا قصفنا المباني. خرجتُ مع عشرات الناس. كانوا ينادون على الشباب. سمعتهم ينادون أحدهم: أنت يا أبو البنطلون الجينز، تعال! وطلبوا منه خلع ملابسه وفعلا خلعها وظل بلباسه الداخلي. وأخذوه. أكيد للاعتقال. كنا نسمع كل الوقت إطلاق نار وانفجارات".

- نداء لإنقاذ الأطفال -

ناشد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة العالم التحرك لوقف العمليات الجارية في محيط مجمع الشفاء. وقال في تصريح صحافي "ما يحدث عمليات قتل واستئصال وابادة جماعية للمواطنين ... عمليات مجاعة وفرض حالة صعبة على المواطن. منذ عشرة ايام لم يتحصل الواحد منهم على قطرة ماء".

وقال إن فرقه تتلقى نداءات استغاثة لكن لا يمكنها دخول المنطقة. وأوضح أن "النساء محاصرات مع أطفالهن في المنازل في مربع المجمع ولا يمكنهم بأي حال الخروج لأنه أذا تحرك أحد يتم قتله، يتم قنصه من قبل قوات الاحتلال... لذلك، يجب أن يتوقف هذا على الفور وأن تنتهي هذه المجازر.

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