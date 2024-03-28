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الذهب يتجه إلى تسجيل أفضل شهر منذ أكثر من عام

3/28/2024 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس متجهة إلى تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر
2022 بعد مكاسب كبيرة بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.

وبحلول الساعة 1059 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2212.47 دولار للأوقية (الأونصة)، في طريقه لتسجيل زيادة شهرية تزيد عن ثمانية بالمئة وثاني زيادة فصلية على التوالي. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2232.60 دولار.

وسجل الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وبقي منذ ذلك الحين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب المتعاملين لبيانات أمريكية يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة بحثا عن مؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي في خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.67 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 900.10 دولار وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 999.12 دولار. ويتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب شهرية.

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