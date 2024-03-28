«دبي التجاري» شريكاً مصرفياً استراتيجياً لـ«قمة التكنولوجيا المالية»

انضم بنك دبي التجاري إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بصفته شريكاً استراتيجياً للخدمات المصرفية، تأكيداً لالتزامه بدعم الشركات المبتكرة التي تمتلك رؤية مستقبلية على المستوى العالمي.

تم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وعلي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تستمد قمة دبي للتكنولوجيا المالية مكانتها المرموقة في خلق وتفعيل الشراكات الهادفة؛ إذ تجمع أهم الرواد والمفكرين والمبدعين الذين يسهمون في رسم مستقبل القطاع المالي من جميع أنحاء العالم. كما يعد تعاوننا مع بنك دبي التجاري شهادة على التزامنا المشترك بدعم وتطوير التكنولوجيا المالية ضمن منظومة بيئية نشطة ومتقدمة. وهذا يعزز من سمعة دبي كونها مركزاً رائداً للأعمال ويُمهد لنا الطريق لتحويل التحديات إلى فرص واعدة، بينما نواصل تعزيز مسيرة نمو المجتمع المالي الأكثر أهمية وشمولاً وتطوراً في العالم».

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يفخر بنك دبي التجاري بأنه جزء من المنصة العالمية التي تجمع نُخبة العقول في القطاع، وهي قمة دبي للتكنولوجيا المالية لعام 2024، بهدف رسم مستقبل القطاع المالي. تتماشى مشاركتنا في هذا الحدث مع التزامنا بالابتكار وهدفنا بأن نكون في طليعة ثورة التكنولوجيا المالية، حيث إننا نضع عملاءنا في صدارة أولوياتنا كوننا مصرفاً ذا تفكير تقدمي، ونطمح دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتغيرة. ونحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع مركز دبي المالي العالمي».

وتتماشى النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف جعل دبي واحدة من أهم أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033. نسعى، من خلال هذه القمة، إلى تعزيز التعاون والابتكار المشترك، انطلاقاً من إيماننا بالدور الحاسم الذي يلعبانه في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي. كما توفر القمة فرصةً فريدةً للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكاناتها للمساهمة في تسريع وتيرة التقدم بالقطاع المالي، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومن المتوقع أن تشهد قمة دبي للتكنولوجيا المالية، المزمع انعقادها في السادس والسابع من مايو لعام 2024 في مدينة جميرا بدبي، مشاركة عدد غير مسبوق من الحضور؛ حيث ستجمع أكثر من 8000 من صانعي القرار، وأكثر من 300 من قادة الفكر، بالإضافة إلى أكثر من 200 جهة عارضة تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العصرية.