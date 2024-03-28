غرفة دبي العالمية تدعم «يورومركاتو» الإماراتية في السوق الأوروبية

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شركة «يورومركاتو» الإماراتية في السوق الأوروبية من خلال تعزيز شراكاتها التجارية الغذائية مع الشركات الأوروبية.

وخلال فعاليات بعثة تجارية قادتها غرفة دبي العالمية للمشاركة في معرض «أنوجا» للأغذية بألمانيا العام الماضي، والتي ضمت ممثلين عن 13 شركة من دبي، تم تنسيق أكثر من 30 اجتماع أعمال ثنائي لشركة «يورومركاتو» الإماراتية مع مجموعة من أبرز شركات إنتاج الأطعمة في أوروبا بهدف بحث فرص التعاون المشتركة.

وبفضل دعم غرفة دبي العالمية، تمكنت «يورومركاتو» من توقيع 5 اتفاقيات تجارية مع شركات أوروبية بارزة متخصصة بالمنتجات الغذائية الإيطالية، تشمل كلاً من شركة «أرتيولو» و «ميزون آندرسي» و«باستيفيكو أرماندو»، بالإضافة إلى شركة «باستا بيروتو آند أريغي» و«باستا ديلا كوستا».

كما نجحت «يورومركاتو» خلال مشاركتها في فعاليات بعثة الغرفة في معرض «أنوجا» بتطوير نطاق شراكاتها القائمة مع عدد من موردي الأغذية الأوروبية، بما يشمل تحويل الاتفاقية مع شركة «باسكوال» الأسبانية إلى اتفاقية توزيع حصري في أسواق دولة الإمارات، وتوسيع اتفاقية التوزيع بالتجزئة لمنتجات «شركة زيني» لتشمل خدمات التوريد لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «مع تزايد أهمية دبي على خارطة التجارة العالمية، نواصل تطوير جهودنا الرامية لتعزيز القدرات التنافسية للشركات المحلية مع توفير فرص مجزية لتنمية أعمالها محلياً ودولياً، وبناء شراكات تجارية واستثمارية واعدة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة تجارة دبي الخارجية ورفد نمو كافة القطاعات في الاقتصاد الوطني وتنويع الأسواق الدولية لتوسع القطاع الخاص المحلي».

وقال محمد الشحي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «يورومركاتو»: «تأتي دولة الإمارات في مقدمة الأسواق العالمية المهمة التي تطمح الشركات من مختلف الدول للتواجد فيها والاستفادة من فرص النمو الواعدة التي توفرها، وخاصة في قطاع المنتجات الغذائية الفاخرة. ويساهم ازدهار الحركة السياحية ونمو قطاع الفنادق والمطاعم الراقية، بالتوازي مع ارتفاع ثقة المستهلك وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، في ارتفاع الطلب على الأطعمة الفاخرة في دبي».

وأضاف: «نجحت» «يورومركاتو» في ابتكار نموذج تجاري متخصص بتعزيز تواجد المنتجات الغذائية الإيطالية التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة من إيطاليا في الأسواق المحلية، ويساهم الدعم الذي تقدمه غرفة دبي العالمية في توسيع شبكة شراكاتنا مع أهم العلامات الغذائية العالمية بشكل عام والإيطالية بشكل خاص، مما ينعكس إيجاباً على النمو المستدام لأعمالنا».

وتتخصص شركة «يورومركاتو» في توريد وتوزيع الأطعمة الإيطالية الأصلية في دولة الإمارات، وتضم شبكة شركائها أكثر من 120 شركة في إيطاليا تقدم 1200 صنف من المنتجات الغذائية. ونجحت الشركة في تعزيز تواجد المنتجات الإيطالية في مجال الأغذية ضمن عدد من أهم منافذ التجزئة والمطاعم الراقية في الإمارات.

وتساهم غرفة دبي العالمية في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها لاستكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم، إلى جانب إطلاق شبكة واسعة تبلغ 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي في كافة أنحاء العالم.